André Silva assume-se como «vencedor do povo»: «Entrei Nemo e saio tubarão»

André Silva, o árbitro de Viseu que conquistou o coração dos portugueses e o quarto lugar na última edição do Big Brother, esteve à conversa com Cristina Ferreira no «Dois às 10». O ex-concorrente partilhou as suas reflexões sobre a experiência no reality show, os pontos altos e baixos do mesmo e ainda os planos que tem para o futuro.

O famoso bigode

Falar sobre o quarto classificado deste Big Brother e não mencionar o seu icónico e distinto bigode é impossível. O finalista considera-o «uma imagem de marca» e acredita que o diferencia, tanto como barman como no mundo da arbitragem. Ainda assim, os avós não são os maiores fãs deste bigode… ou pelo menos do «arrebito» do mesmo, dizendo ser «à velho».

A vida de um «Nemo» numa casa de «tubarões»

Quanto à vida na casa, o concorrente acredita que os desafios que enfrentou tanto como barman e como árbitro o preparam para o a grande prova de superação que é o Big Brother: «Consigo ouvir críticas e transformá-las em algo positivo». Apesar desta participação ter sido «a realização de um sonho» antigo, esta foi a primeira vez que André submeteu mesmo o questionário de inscrição. «Ser eu mesmo foi um trunfo para mim», acredita o quarto classificado, que diz ter-se distinguido dos seus colegas pela tranquilidade e calma. No entanto, mesmo no meio de tantas personalidades fortes, André Silva garante: «Entrei Nemo e saio tubarão».

O regresso a casa e os planos para o futuro

Agora, fora da casa mais vigiada do país, o quarto classificado conta que o regresso à sua terra natal, em Viseu, tem sido muito positiva: «Toda a gente me deu carinho e apoio». «Sinto-me um vencedor, digo que sou o vencedor do povo», chegou mesmo a dizer, referindo-se ao facto de ter sido o jogador favorito nas redes sociais do programa durante várias semanas. Quanto aos planos para o futuro, André aposta na simplicidade e diz apenas querer «ser feliz e ter uma família». Relativamente ao futuro profissional, se continuará como barman ou árbitro apenas diz que vai«abraçar tudo o que vier de bom».