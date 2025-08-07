Ex-Big Brother atualiza detalhes sobre polémica com alegada traição de Jéssica Vieira

Ao Minuto

12:50
Tente não rir. Bruno de Carvalho como nunca o viu - Big Brother
06:03

Tente não rir. Bruno de Carvalho como nunca o viu

12:38
Eduardo Ferreira mostra mais do que devia com umas cuecas fio dental - Big Brother
01:30

Eduardo Ferreira mostra mais do que devia com umas cuecas fio dental

12:15
Preocupação no Big Brother: «Hoje a Catarina está um farrapo» - Big Brother
00:53

Preocupação no Big Brother: «Hoje a Catarina está um farrapo»

12:09
Há um devorador noturno na casa. Saiba quem é o principal suspeito - Big Brother
02:52

Há um devorador noturno na casa. Saiba quem é o principal suspeito

11:59
Ana Duarte dá precioso conselho a Kina, para sobreviver numa «casa doida» - Big Brother
02:16

Ana Duarte dá precioso conselho a Kina, para sobreviver numa «casa doida»

11:13
Até se ouvem as moscas. O silêncio ensurdecedor entre Catarina Miranda e Afonso - Big Brother
00:54

Até se ouvem as moscas. O silêncio ensurdecedor entre Catarina Miranda e Afonso

11:08
Catarina Miranda de rastos: «Ele já me pôs a chorar mais do que na minha vida toda. Fiz um aborto e nunca chorei» - Big Brother
00:29

Catarina Miranda de rastos: «Ele já me pôs a chorar mais do que na minha vida toda. Fiz um aborto e nunca chorei»

11:04
Um homem e três mulheres: o "Quadrado Amoroso" que se transformou na novela mais quente do Verão - Big Brother

Um homem e três mulheres: o "Quadrado Amoroso" que se transformou na novela mais quente do Verão

11:02
Não há margem para dúvidas. Catarina Miranda diz estar apaixonada e esta foi a reação de Afonso - Big Brother
04:59

Não há margem para dúvidas. Catarina Miranda diz estar apaixonada e esta foi a reação de Afonso

10:34
O que liga Fábio Paim à história insólita do sequestro de José Cid - Big Brother

O que liga Fábio Paim à história insólita do sequestro de José Cid

10:31
Estes são os finalistas do Big Brother Verão segundo Catarina Miranda - Big Brother
01:07

Estes são os finalistas do Big Brother Verão segundo Catarina Miranda

09:50
Ex-Big Brother atualiza detalhes sobre polémica com alegada traição de Jéssica Vieira - Big Brother

Ex-Big Brother atualiza detalhes sobre polémica com alegada traição de Jéssica Vieira

09:25
Catarina Miranda de rastos a desabafar com Jéssica: «Eu não era capaz de fazer o que ele me faz» - Big Brother
02:17

Catarina Miranda de rastos a desabafar com Jéssica: «Eu não era capaz de fazer o que ele me faz»

09:19
De coração partido, Catarina Miranda chora nos braços de Kina e Eduardo Ferreira - Big Brother
01:48

De coração partido, Catarina Miranda chora nos braços de Kina e Eduardo Ferreira

09:17
Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos - Big Brother

Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos

09:16
Em lágrimas por causa de Afonso, Catarina Miranda é consolada pela 'bestie' Jéssica Vieira - Big Brother
00:41

Em lágrimas por causa de Afonso, Catarina Miranda é consolada pela 'bestie' Jéssica Vieira

09:04
Em lágrimas e agarrada ao cartão da avó: Catarina Miranda de rastos por causa de Afonso Leitão - Big Brother
01:32

Em lágrimas e agarrada ao cartão da avó: Catarina Miranda de rastos por causa de Afonso Leitão

09:00
Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer - Big Brother

Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer

08:58
Catarina Miranda não perdoa Afonso Leitão: «Ele está a mentir-me e a rir-se na minha cara!» - Big Brother
01:47

Catarina Miranda não perdoa Afonso Leitão: «Ele está a mentir-me e a rir-se na minha cara!»

08:55
Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Não quero homens de uma noite» - Big Brother
02:47

Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Não quero homens de uma noite»

08:54
«Só traio quando convém?»: Afonso Leitão fora de si por causa de Catarina Miranda - Big Brother
03:31

«Só traio quando convém?»: Afonso Leitão fora de si por causa de Catarina Miranda

08:47
Afonso Leitão atinge limite com Catarina Miranda: «Não me vais ver dirigir-lhe mais a palavra!» - Big Brother
02:59

Afonso Leitão atinge limite com Catarina Miranda: «Não me vais ver dirigir-lhe mais a palavra!»

08:41
Aos berros e a chorar, Catarina Miranda passa-se com Afonso Leitão: «Estou farta de ti, otário» - Big Brother
03:07

Aos berros e a chorar, Catarina Miranda passa-se com Afonso Leitão: «Estou farta de ti, otário»

08:41
Tudo ao molho! Bruno de Carvalho aconchega-se com Ana Duarte e Bruna - Big Brother
01:37

Tudo ao molho! Bruno de Carvalho aconchega-se com Ana Duarte e Bruna

08:34
Catarina Miranda ataca: «O Viriato sente-se fisicamente inferior ao Afonso» - Big Brother
01:41

Catarina Miranda ataca: «O Viriato sente-se fisicamente inferior ao Afonso»

Acompanhe ao minuto

Ex-Big Brother atualiza detalhes sobre polémica com alegada traição de Jéssica Vieira

  • Hoje às 09:50
Ex-Big Brother atualiza detalhes sobre polémica com alegada traição de Jéssica Vieira - Big Brother

André Silva tem mais uma palavra a dizer sobre o fim da relação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão e ninguém estava à espera

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

É a polémica deste verão. André Silva, ex-concorrente do Big Brother, fez insinuações sobre o fim da relação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão, que tanta tinta tem feito correr na imprensa.

Tudo começou quando André Silva esteve no Dois às 10, onde afirmou que acredita que Jéssica também teve responsabilidades no fim da relação com Afonso Leitão.

O ex-concorrente do Big Brother 2024, mostrou estar bastante informado sobre a polémica em torno do fim do relacionamento entre Afonso e Jéssica, talvez até mais do que queria revelar. Durante a conversa, Cláudio Ramos lançou-lhe a pergunta: «Achas que houve traições?». A resposta de André foi imediata e sem rodeios: Sim.

Mas o momento que mais surpreendeu o público surgiu de seguida. André acrescentou: «Criticaram demasiado o Afonso... Tenho quase a certeza, e que me caiam as mãos e os braços, que a Jéssica também teve culpa no cartório. Se calhar muito antes do que o Afonso fez, mas ele não sabe (...) Não vou contar nada porque envolve terceiros».

As palavras de André deixaram no ar várias dúvidas sobre o comportamento de Jéssica Vieira dentro da casa mais vigiada do País.

Agora, André Silva veio voltar atrás com todas estas palavras que disse. Arrependido, declarou, ao mesmo tempo que pediu desculpa: “Retiro aquilo que foi proferido”.

André Silva nega assim tudo o que disse sobre Jéssica Vieira e o fim da relação com o paraquedista.

Márcia Soares já tinha vindo a público defender a amiga: «Podia dizer muita coisa sobre ela, mas hoje só quero dizer que sinto muito orgulho do mulherão que ela é! O tempo vai provar isso todos os dias!»

Recorde-se que Afonso Leitão e Jéssica Vieira estão juntos na casa do Big Brother Verão. Contudo, Catarina Miranda está neste momento interessada em Afonso e tem feito de tudo para o beijar. Mas há outra mulher envolvida na história: Daniela Santos, que, entretanto, desistiu do mesmo programa, teve uma ligação amoroso com Afonso Leitão e acabou a abandonar o Big Brother por causa disso.

 

Temas: André Silva Jéssica Vieira Afonso Leitão

Mais Vistos

António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto

Ontem às 19:45

Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos

Hoje às 09:17

Fotografias ousadas de Solange Tavares dão que falar

28 mar, 17:12

Surpresa Total. Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente. E não pense que é o Dinis

Ontem às 09:14

Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

Ontem às 16:34
Ver Mais

Notícias

Diogo Bordin e um ‘harem’ de mulheres famosas. Mas onde anda Carolina Braga?

Há 1h e 37min

«Achei que se tinham casado»: Cristina Ferreira surge de branco ao lado de João Monteiro e as fotos dão que falar

Há 2h e 6min

Um homem e três mulheres: o "Quadrado Amoroso" que se transformou na novela mais quente do Verão

Há 3h e 1min

O que liga Fábio Paim à história insólita do sequestro de José Cid

Há 3h e 31min

Beatriz Prates insinua triângulo amoroso e Diogo Marcelino responde com amor (e fotos raras)

Hoje às 09:54
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

Ontem às 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

Ontem às 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
04:57

Sanção pesada no Big Brother Verão e as reações são de grande espanto

3 ago, 21:36
03:09

Ainda há futuro? Afonso tenta abraçar Daniela Santos e o clima acaba a aquecer

3 ago, 09:50
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Diogo Bordin e um ‘harem’ de mulheres famosas. Mas onde anda Carolina Braga?

Há 1h e 37min

Beatriz Prates insinua triângulo amoroso e Diogo Marcelino responde com amor (e fotos raras)

Hoje às 09:54

Zanga entre Fanny e Carina Rodrigues? Irmãs deixam de se seguir e Gonçalo Quinaz explica tudo

Ontem às 21:48

Ana Barbosa revela estar a passar por uma fase difícil: «Não está tudo bem»

Ontem às 18:21

Domingos Terra está completamente irreconhecível! Veja o novo look que está a dar que falar

Ontem às 17:22
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

Ontem às 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

10 jul, 12:43
03:39

«Ficas linda... é lindo esse detalhe»: Viriato Quintela está encantado com Ana Catharina?

10 jul, 12:35
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Maria Botelho Moniz vai às lágrimas com pergunta de Cláudio Ramos: "Nunca na vida!"

Há 1h e 36min

Lisa Schincariol dá murro na mesa: "Comecem a ficar mais tranquilos"

Há 3h e 24min

No Luxemburgo, Marcia Soares vive reencontro marcante: "Lembras-te da Marcinha?"

Hoje às 09:44

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Hoje às 09:11

Após desistir do "Big Brother", Daniela Santos apela ao voto em concorrente... e não é em Afonso Leitão!

Ontem às 19:50
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz surpreende concorrentes com imagens insólitas que deixam todos surpreendidos

Ontem às 21:55

Os truques simples simples das famosas para combaterem a inveja e o mau-olhado

5 ago, 10:13

Parecem simples acessórios, mas não são: é assim que as famosas se protegem contra a inveja e o mau-olhado

5 ago, 10:05

Um look de fazer parar a emissão: Maria Botelho Moniz dá 'show' de elegância na gala

4 ago, 09:37

Glamour e branco fatal: Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother Verão

4 ago, 09:29
Ver Mais

Curva da Vida

Fábio Paim recorda dia em que foi preso em frente aos filhos: «Não tenho mais como pedir desculpa»

4 ago, 00:14

Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

3 ago, 23:50

Depois da Curva da Vida, Fábio Paim em momento único: «Vou prometer em frente a toda a gente que...»

3 ago, 23:47

A história de Fábio Paim: Ex-futebolista explica o que realmente aconteceu para ter perdido tudo

3 ago, 23:40

Bruna desaba em lágrimas após apresentar a Curva da Vida e Maria Botelho Moniz dá-lhe presente especial

27 jul, 23:42
Ver Mais