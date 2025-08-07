Ex-Big Brother atualiza detalhes sobre polémica com alegada traição de Jéssica Vieira

É a polémica deste verão. André Silva, ex-concorrente do Big Brother, fez insinuações sobre o fim da relação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão, que tanta tinta tem feito correr na imprensa.

Tudo começou quando André Silva esteve no Dois às 10, onde afirmou que acredita que Jéssica também teve responsabilidades no fim da relação com Afonso Leitão.

O ex-concorrente do Big Brother 2024, mostrou estar bastante informado sobre a polémica em torno do fim do relacionamento entre Afonso e Jéssica, talvez até mais do que queria revelar. Durante a conversa, Cláudio Ramos lançou-lhe a pergunta: «Achas que houve traições?». A resposta de André foi imediata e sem rodeios: Sim.

Mas o momento que mais surpreendeu o público surgiu de seguida. André acrescentou: «Criticaram demasiado o Afonso... Tenho quase a certeza, e que me caiam as mãos e os braços, que a Jéssica também teve culpa no cartório. Se calhar muito antes do que o Afonso fez, mas ele não sabe (...) Não vou contar nada porque envolve terceiros».

As palavras de André deixaram no ar várias dúvidas sobre o comportamento de Jéssica Vieira dentro da casa mais vigiada do País.

Agora, André Silva veio voltar atrás com todas estas palavras que disse. Arrependido, declarou, ao mesmo tempo que pediu desculpa: “Retiro aquilo que foi proferido”.

André Silva nega assim tudo o que disse sobre Jéssica Vieira e o fim da relação com o paraquedista.

Márcia Soares já tinha vindo a público defender a amiga: «Podia dizer muita coisa sobre ela, mas hoje só quero dizer que sinto muito orgulho do mulherão que ela é! O tempo vai provar isso todos os dias!»

Recorde-se que Afonso Leitão e Jéssica Vieira estão juntos na casa do Big Brother Verão. Contudo, Catarina Miranda está neste momento interessada em Afonso e tem feito de tudo para o beijar. Mas há outra mulher envolvida na história: Daniela Santos, que, entretanto, desistiu do mesmo programa, teve uma ligação amoroso com Afonso Leitão e acabou a abandonar o Big Brother por causa disso.