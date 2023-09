Andreia Filipe conta tudo sobre o casamento: «Foi a melhor festa que fui na minha vida»

Andreia Filipe: «As pessoas acham que fazemos isto para as redes sociais... a felicidade é genuína!»

Andreia Filipe casou com Ricardo Fernandes no passado dia 4 de agosto e esta quinta-feira esteve no programa «Dois às 10» a contar tudo sobre o grande dia.

«Para mim noiva foi um conto de fadas. Estava ansiosa por tudo o que ia acontecer, não nervosa no sentido de alguma coisa fosse correr mal, ou que ele desistisse a meio», revelou.

A ex-concorrente do «Big Brother» acrescentou: «É fundamental um wedding planner. Ele tratou de tudo, trazia-nos comida, bebida, 'berbicachos' que às vezes acontecem ele resolvia tudo».

«Apresentou-me os fornecedores certos, porque com a vida atarefada que temos não temos tempo para andar a conhecer… apresentou-nos as melhores opções. Foi perfeito, foi a melhor festa a que fui na minha vida», rematou.

Veja os vídeos das declarações de Andreia em cima!