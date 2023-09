Andreia Filipe mostra momento inédito do casamento: «Conseguem sentir a nossa emoção?»

Andreia Filipe, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou um momento inédito do casamento com Ricardo Fernandes: a entrega das alianças pelo filho.

«O meu momento preferido do casamento. O momento em que o amor das nossas vidas, o nosso Rodrigo nos entrega as alianças», escreveu na legenda do vídeo, partilhado no Instagram.

A ex-concorrente acrescentou: «É para mim e para o Ricardo um momento muito especial e emotivo. Conseguem sentir a nossa emoção? Deixem o vosso carinho».

Veja a partilha em baixo: