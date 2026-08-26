Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Ao Minuto

12:58
Limites ultrapassados! Sara berra com Vanessa: «Mas tu és tola!?» - Big Brother
07:09

Limites ultrapassados! Sara berra com Vanessa: «Mas tu és tola!?»

12:54
Vanessa passa-se com Nuno: «Foges com o rabo à seringa» - Big Brother
11:27

Vanessa passa-se com Nuno: «Foges com o rabo à seringa»

12:50
Caos instalado! João Ventura passa-se com os colegas: «O que eu estou a dizer não vos dá jeito» - Big Brother
11:26

Caos instalado! João Ventura passa-se com os colegas: «O que eu estou a dizer não vos dá jeito»

11:22
Sara atira a Vanessa: «Voltas-me a chamar...» - Big Brother
02:36

Sara atira a Vanessa: «Voltas-me a chamar...»

11:13
Boris preocupado com Vanessa: «Não queria que ficasses triste e chateada» - Big Brother
08:58

Boris preocupado com Vanessa: «Não queria que ficasses triste e chateada»

01:30
João Ventura passa-se com Afonso e tem a ver com uma cara da TVI: «Não tens noção disso!» - Big Brother
02:39

João Ventura passa-se com Afonso e tem a ver com uma cara da TVI: «Não tens noção disso!»

01:25
Boris desaba em lágrimas no confessionário por causa de Vanessa - Big Brother
05:43

Boris desaba em lágrimas no confessionário por causa de Vanessa

01:15
Tatiana arrasa Ana Luísa: «O veneno está lá» - Big Brother
02:33

Tatiana arrasa Ana Luísa: «O veneno está lá»

01:00
Tensão no Almoço do Líder! Tatiana e Sara deixam fortes críticas a Afonso - Big Brother
03:43

Tensão no Almoço do Líder! Tatiana e Sara deixam fortes críticas a Afonso

00:40
Sara é frontal com Nuno: «Às vezes não percebo o teu posicionamento» - Big Brother
04:23

Sara é frontal com Nuno: «Às vezes não percebo o teu posicionamento»

00:15
Sara e Tatiana tentam esclarecer rumor: «Realmente eu não me lembro disso acontecer e tu sabes disso» - Big Brother
06:05

Sara e Tatiana tentam esclarecer rumor: «Realmente eu não me lembro disso acontecer e tu sabes disso»

00:10
João Ventura relata comportamento de Tatiana: «Está muito estranha...» - Big Brother
03:44

João Ventura relata comportamento de Tatiana: «Está muito estranha...»

23:58
Sara desabafa sobre Tatiana: «Já me arrependi de ter falado com ela» - Big Brother
13:39

Sara desabafa sobre Tatiana: «Já me arrependi de ter falado com ela»

23:09
Ana Luísa arrasa Tatiana depois do Especial: «Foi uma armadilha» - Big Brother
05:46

Ana Luísa arrasa Tatiana depois do Especial: «Foi uma armadilha»

22:46
Problemas na amizade: Sara e Nuno mencionam "falta de confiança" um no outro - Big Brother
06:08

Problemas na amizade: Sara e Nuno mencionam "falta de confiança" um no outro

22:40
Sara abandona a sala em lágrimas e Nuno vai atrás. Mas acaba de forma inesperada - Big Brother
04:48

Sara abandona a sala em lágrimas e Nuno vai atrás. Mas acaba de forma inesperada

22:30
Relações cortadas: Sara toma posição e escolhe desfazer amizade com concorrente da Casa - Big Brother
03:29

Relações cortadas: Sara toma posição e escolhe desfazer amizade com concorrente da Casa

22:24
Quem começou os rumores sobre Sara e Nuno? Concorrentes ficam "frente a frente": «Agora passo por mentirosa» - Big Brother
07:44

Quem começou os rumores sobre Sara e Nuno? Concorrentes ficam "frente a frente": «Agora passo por mentirosa»

22:08
Vanessa reage a comentários sobre proximidade a Boris: «Como sou solteira vim à procura de homem» - Big Brother
04:34

Vanessa reage a comentários sobre proximidade a Boris: «Como sou solteira vim à procura de homem»

22:00
Concorrente exige ao anfitrião da Casa que lhe pague camisola estragada: «O Big vai ter que me pagar» - Big Brother
02:06

Concorrente exige ao anfitrião da Casa que lhe pague camisola estragada: «O Big vai ter que me pagar»

21:18
«Para uns há compreensão, para outros não»: Sara revolta-se e gera discussão - Big Brother
02:54

«Para uns há compreensão, para outros não»: Sara revolta-se e gera discussão

21:15
«Estás aqui (…) sem fazer nada»: A prova continua a gerar discórdia - Big Brother
04:20

«Estás aqui (…) sem fazer nada»: A prova continua a gerar discórdia

19:49
«Atira o veneno e depois sai para os outros se queimarem»: Tatiana revela o que pensa da influência de Ana Luísa - Big Brother
03:12

«Atira o veneno e depois sai para os outros se queimarem»: Tatiana revela o que pensa da influência de Ana Luísa

19:42
Era só um batom… até Vanessa pegar nele e acabar por dar muito que falar na Casa - Big Brother
05:05

Era só um batom… até Vanessa pegar nele e acabar por dar muito que falar na Casa

19:33
«Isto é mesmo uma casa de loucos»: Ana Luísa acaba em lágrimas, exausta e responde a Sara com farpa - Big Brother
03:39

«Isto é mesmo uma casa de loucos»: Ana Luísa acaba em lágrimas, exausta e responde a Sara com farpa

Acompanhe ao minuto

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

  • Big Brother
Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Apaixonou-se por uma das figuras mais emblemáticas do futebol português e, anos depois, entrou na Casa dos Segredos com um segredo que deixou o país em choque. 16 anos passaram e a vida de Andreia Leal mudou radicalmente.

Em 2010, Andreia Leal entrou na primeira edição do Secret Story e rapidamente se tornou uma das concorrentes mais mediáticas. Tinha 37 anos e entrou no programa com o segredo «Fui acompanhante de luxo», mas foi também a sua vida amorosa que despertou enorme curiosidade.

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Andreia tinha vivido uma relação com Jorge Nuno Pinto da Costa, uma das figuras mais conhecidas e influentes do futebol português. O antigo presidente do FC Porto e Andreia Leal mantiveram uma relação que, anos mais tarde, a própria recordou com carinho.

Após a morte de Pinto da Costa, em 2025, Andreia voltou a falar sobre essa história de amor e não escondeu a importância que o antigo dirigente teve na sua vida. A relação entre os dois foi descrita por Andreia como algo «puro e inédito», numa declaração que voltou a colocar a sua história com Pinto da Costa no centro das atenções.

Mas a vida de Andreia mudou bastante desde a participação no reality show. Atualmente, continua ligada ao universo do fitness e do bodybuilding e mantém uma presença ativa nas redes sociais.

Também na vida familiar surgiram mudanças. Andreia é mãe de Benedita e Salvador. Quando entrou na Casa dos Segredos, os filhos tinham apenas 16 e cerca de 9 anos. Hoje, Benedita terá aproximadamente 32 anos, enquanto Salvador terá cerca de 25 anos.

Benedita surge ainda ligada ao projeto Euphoria.byandreialeal, associado a Andreia, sendo apresentada como CEO da marca de roupa nas redes sociais. 

E há ainda outro capítulo da vida familiar de Andreia que tem despertado curiosidade: já é avó. A filha, Benedita, foi mãe em 2022. 

Certo é que já passaram 16 anos desde que Andreia Leal entrou na televisão portuguesa e a sua vida mudou bastante desde então. Da relação com uma das figuras mais marcantes do futebol português à maternidade e à dedicação ao bodybuilding, a ex-concorrente continua a dar que falar, embora hoje por razões bem diferentes das de 2010.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Andreia Leal Pinto da Costa Amor Segredo Acompanhante de Luxo

Fora da Casa

25 anos depois, encontrámos a primeira vencedora do Big Brother Portugal. E o que faz agora surpreende

Há 1h e 39min

Transformação histórica: Esta icónica ex-concorrente do Secret Story parece outra pessoa

Há 2h e 18min

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Há 3h e 20min

Tudo começou no “Big Brother”: Sérgio e Verónica casaram, foram pais e 25 anos depois estão muito diferentes

Há 3h e 42min

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Hoje às 09:53

Ninguém esperava isto do filho de Maria Botelho Moniz: veja o que pediu à mãe

Ontem às 22:01
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

04:48

Sara abandona a sala em lágrimas e Nuno vai atrás. Mas acaba de forma inesperada

Ontem às 22:40

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Hoje às 09:53

Ninguém esperava isto do filho de Maria Botelho Moniz: veja o que pediu à mãe

Ontem às 22:01

Entrou no Big Brother, apaixonou-se, mas foi "deixado" pela namorada. Agora brilha em projetos da TVI

Ontem às 18:36

Não vai acreditar com quem Sara Jesus foi ter ao Algarve. É uma cara bem conhecida dos realities

Ontem às 12:16
Ver Mais

Notícias

25 anos depois, encontrámos a primeira vencedora do Big Brother Portugal. E o que faz agora surpreende

Há 1h e 39min

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Há 1h e 53min

Transformação histórica: Esta icónica ex-concorrente do Secret Story parece outra pessoa

Há 2h e 18min

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Há 3h e 20min

Tudo começou no “Big Brother”: Sérgio e Verónica casaram, foram pais e 25 anos depois estão muito diferentes

Há 3h e 42min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Há 1h e 53min

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Há 3h e 20min

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Hoje às 09:53
01:20

Gala prestes a chegar ao fim e a tensão explode: Joana e João Ventura entram em confronto

24 ago, 00:51
01:08

Fogo no parquinho. Joana lança farpa e é João Ventura quem responde: «Se calhar devias ter dito isso enquanto estavas cá dentro»

24 ago, 00:49
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Pela primeira vez": Marcia Soares surpreende fãs com novidade!

Hoje às 09:28

A caminho do fim: "Big Brother Verão" ganha novo leque de nomeados!

24 ago, 22:34

"Big Brother All Stars" vai pegar fogo: rivais reencontram-se no novo reality show da TVI!

24 ago, 19:01

Filho mais velho de Telmo e Célia do "Big Brother" cresceu e já é um homem: «Carinha do pai»

24 ago, 16:34

Maria Botelho Moniz alvo de crime: "Nunca tomei este produto!"

24 ago, 15:51
Ver Mais Outros Sites