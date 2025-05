Surpresa! É uma das ex-concorrentes mais polémicas e tem grande novidade: «Eu disse ‘sim’…»

Andreia Silva, ex-concorrente do Love on Top e do Desafio Final, anunciou uma grande novidade nas redes sociais e levou os fãs e seguidores à loucura: «I said YES to the apartament (eu disse sim ao apartamento)», comoeçou por referir no Instagram.



«SIIIIIIIIIM concretizei um grande sonho, comprei a minha primeira casa! Um novo capítulo, com paredes cheias de planos, janelas abertas a novos começos e não podia estar mais feliz! 💕», acrescentou a jovem de 30 anos na mesma rede social.

Na caixa de comentários são muitos os elogios dos fãs, mas também de amigos e ex-concorrentes, como Daniela Santos, Isabela Cardinali e Vanessa Ferreira: «Vamos festejar! 🥰 parabéns amiga!!!»; «Parabéns, querida»; «Ma que brava! 😍 Parabéns 🎉», lê-se.

Destacamos ainda um comentário muito especial da mãe de Andreia Silva: «Parabéns minha querida filha, orgulhosa por ver e puder te acompanhar neste momento tão bonito e importante da tua vida, muita saúde para desfrutares e seres muito feliz com esta tua conquista 👏👏❤️».

