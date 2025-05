Uma é loira, outra morena, mas ambas são umas bombas! Estas ex-concorrentes causam furor na Internet

Nunca vimos nada assim... Jully Rose 'explode' Internet com as fotos mais picantes de sempre

Melhor do que nunca! Nove anos depois do Love on Top, Andreia Silva continua a fazer furor. Veja como está

Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose, e Andreia Silva entraram no Big Brother 2022 e na primeira edição do Love on Top, respetivamente, e, desde então, têm feito furor com as fotografias cheias de ousadia que publicam nas redes sociais.

Uma é loira, outra é morena, mas têm algo em comum: uma enorme legião de fãs que não fica indiferente à beleza que tanto as caracteriza. Percorra a nossa galeria e veja as imagens mais sexy destas duas 'bombas'!

Jully Rose, de 28 anos, que ficou conhecida por entrar na edição do reality show em que Miguel Vicente se sagrou vencedor, usa as plataformas digitais para mostrar a sua sensualidade e ninguém fica indiferente às curvas esculturais de que é dona. Nos comentários das suas publicações, são vários os elogios - e até os piropos - dirigidos a Juliana. A criadora de conteúdos digitais explora o seu lado mais sexy sem qualquer tipo de preconceito. Aliás, quando entrou no Big Brother 2022, a jovem revelou que vendia conteúdo em plataformas específicas para adultos.

Veja aqui a VT de apresentação de Jully Rose para o Big Brother 2022:

Andreia Silva: uma 'Barbie' em tamanho real

Por sua vez, Andreia Silva, de 29 anos, ficou conhecida pela sua participação na primeira edição do Love On Top e começou logo a fazer furor por ser uma verdadeira princesinha. Nove anos depois, e com um filho de três anos (Ken), a influenciadora continua a fazer furor nas redes sociais com as fotografias ousadas que partilha, em que mostra as suas curvas de sonho de que é dona.

Andreia Silva é também conhecida por 'Barbie' e não é só pelos seus bonitos olhos azuis e cabelos longos. É que a jovem é dona de uma beleza e de um corpo invejável, e não se inibe de o exibir em poses muito sexy.

Recorde aqui um vídeo da participação de Andreia Silva no Love on Top: