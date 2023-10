O anexo ferveu como nunca! Gritos e acusações, só Soraia ficou de fora… Saiba tudo

Os ânimos exaltaram-se no fim da noite desta terça-feira no anexo, com uma discussão entre Márcia Soares, Francisco Monteiro e Francisco Vale, tudo por causa de André Lopes e do facto de Monteiro ter dito que o concorrente era «básico».

«Num BBPlay apareces tu a dizeres que ele é um básico e estamos a falar de várias situações, da carta que ele enviou para o anexo. E depois tu acrescentas que ele só vai aguentar dois meses no programa pela cara bonita dele», começou por referir Márcia.

Francisco Monteiro responde: «Onde é que isso está a dizer que ele é um básico? Onde é que eu disse isso? Onde é que eu disse que ele só ia aguentar dois meses porque é um básico? Lá está, tu distorces tudo».

Nesse momento, Francisco Vale intervém e critica o amigo, Monteiro: «Mas isso era o que tu tinhas de dizer logo de início, porque é que só dizes porque eu disse alguma coisa? Dizias: ‘Tu andaste o dia todo a distorcer, por isso eu deixei de falar’.

«Eu próprio estava cansado de te ouvir Márcia, até te disse que estavas mesmo chata», acrescentou Vale. «A partir do momento que estamos aqui e ele tem esta atitude infantil comigo ‘não vou mais falar com a Márcia’, coisas básicas e ele ignora-me como um puto da escola, aí sim é o meu feitio, vou procurar a pessoa», respondeu Márcia.

Nesse momento, Iasmim Lira dirigiu-se a Márcia: «Gostavas de lidar com ele? Então tu achas que mesmo ele dizendo que tu não lhe fazes bem, que ele não se sente bem contigo, tu mesmo assim ainda tens vontade de lidar com ele?»

«Não isso não, mas o mínimo possível, nem que seja dizer bom dia. Estarmos aqui tudo tranquilo. Agora se ele acha que tem que se proteger em relação a mim, ele que não me procure, ele próprio tem que colocar limites», sublinhou Márcia.

Iasmim retorquiu: «Então tenta ignorar, se tu entendes isso» e Márcia interpelou: «Mas eu respeito ele ignorar-me» e Iasmim confrontou: «Então porque é que eles estavam a dizer que tu estavas só a picar? Isso não é respeitar, eu não vou estar aqui com a Soraia a picar a mulher».

Depois de mais alguma troca de acusações, Márcia acaba por dizer que tudo aconteceu de repente porque no domingo ela e Monteiro estavam bem e este discordou de imediato.

«Estávamos bem? Não fiquei chateado, eu fiquei doente (por Márcia ter escolhido André para o anexo) como é óbvio. Oh Márcia poupa-me. A tua justificação vale zero porque é uma tanga do pior», atirou Monteiro exaltado.

O concorrente acrescentou: «Eu tenho otário escrito na testa em alguns assuntos, mas não neste. Vocês são muito parecidos nas subtilezas, nas coisas mascaradas. Estavam bem um para o outro. Não tenho mais nada para a falar, prefiro que me ignores e vice-versa, prefiro! Faz-me esse favor».

André acabou por intervir na conversa: «Amanhã está ali a Márcia com um coração», afirmação que deixou Francisco Monteiro completamente exaltado: «O que é que este santinho tem a ver com esta história? Este santola… o que é que este gajo tem a ver com esta situação para estar aqui a meter o bedelho?».

«Faço parte do anexo, estamos todos numa conversa», respondeu André. Monteiro passou-se e acabou por sair da sala: «Por isso é que eu tenho que ir lá para dentro, senão é para me passar mesmo da cabeça». André atirou: «Pronto eu falo ele foge» e Monteiro pediu: «Tira-me esse sorrisinho da cara».

Depois disso o ambiente ferveu ainda mais, com uma discussão acesa e cheia de gritos a envolver Francisco Vale e Iasmim Lira contra Márcia Soares: «Parem de tirar partido de uma coisa que não me diz respeito nenhum!», disse Márcia aos gritos, visivelmente exaltada.