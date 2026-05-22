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Poucos se lembram, mas Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo que também entrou no reality da TVI

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Poucos se lembram, mas Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo que também entrou no reality da TVI - Big Brother

Marco Borges foi um dos concorrentes mais marcantes da primeira edição do Big Brother em Portugal. Mas o irmão gémeo dele também entrou num reality da TVI... e também gerou controvérsia. Recorde tudo.

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Marco Borges marcou a primeira edição do Big Brother em Portugal, em 2000. O ex-concorrente apaixonou-se por Marta Cardoso dentro da casa, mas foi o famoso e polémico pontapé que o ex-concorrente deu a Sónia Veiga que mais marcou a sua passagem pelo formato. Marco foi um concorrente muito controverso... mas o seu irmão gémeo não fica nada atrás!

Anibal Borges, irmão gémeo de Marco Borges, participou na quarta edição do Secret Story - Casa dos Segredos, em 2013. O ex-concorrente entrou naquela edição com a missão de se desvincular da imagem de ser «o irmão do Marco»... e conseguiu!

É que Anibal - que escondia o segredo 'Roubei para comer' - também teve uma passagem polémica pelos reality shows da TVI: na altura, ficou conhecido por ser um homem muito rígido, exigente e que criava algumas desavenças dentro da casa por querer instaurar várias regras.

Atualmente, os gémeos mantém-se afastados das luzes da ribalta e nenhum dos dois seguiu uma carreira mediática. Porém, Marco continua a ter mais destaque público, uma vez que foi casado com a apresentadora Marta Cardoso, com quem tem um filho, e por já ter participado em alguns programas nostálgicos sobre reality shows.

Percorra a nossa galeria e recorde estes dois gémeos

O percurso de Anibal na Casa dos Segredos

Apesar de ter sido polémico, Anibal Borges não chegou a ter o mesmo impacto mediático do que o irmão, uma vez que foi expulso pelo público na segunda semana do formato, com 90% dos votos. 

No início do formato, o ex-concorrente despertou muito interesse, mas a popularidade acabou por ir caindo a pique devido à postura rígida que Anibal adotou dentro da casa. Na segunda semana do reality show, acabou por ser nomeado e saiu com uma esmagadora percentagem para expulsão. Em estúdio, tinha à sua espera o irmão gémeo, Marco Borges, que nunca deixou de o apoiar durante esta curta experiência. 

Já depois de sair da Casa dos Segredos, Aníbal revelou o seu segredo - Já Roubei Para Comer - explicando que a situação aconteceu durante o serviço militar quando, devido à falta de comida, se viu obrigado a roubar para si e para os seus colegas.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos dos gémeos que preparámos para si!

Temas: Anibal Borges Marco Borges

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