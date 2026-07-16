Choque: Ex-concorrente do Big Brother Famosos é encontrada morta em casa e há indícios de terrorismo

A notícia está a abalar o mundo. Uma antiga concorrente do Big Brother Famosos do Reino Unido foi encontrada morta em casa, com sinais evidentes de violência, e as autoridades acreditam que o crime terá sido cuidadosamente planeado. A investigação ganhou contornos ainda mais preocupantes nas últimas horas, depois de a polícia admitir a possibilidade de ligações ao terrorismo.

Segundo avança a imprensa britânica, a vítima, de 78 anos, foi encontrada sem vida na sua residência, em Haytor, no condado de Devon, na passada quinta-feira, 9 de julho. Apresentava ferimentos graves e marcas de violência, levando os investigadores a concluir que existem fortes indícios de homicídio e que o ataque terá sido premeditado.

A vítima é Ann Widdecombe, antiga deputada do Partido Conservador e ex-concorrente do Celebrity Big Brother, a versão britânica do Big Brother Famosos. Depois de uma longa carreira política, tornou-se uma figura bem conhecida da televisão britânica, participando em vários programas de entretenimento e conquistando uma nova geração de fãs.

O caso sofreu uma reviravolta nos últimos dias. Um homem de 28 anos foi detido no sábado por suspeita de homicídio. No entanto, novas provas recolhidas enquanto permanecia sob custódia levaram as autoridades a detê-lo novamente, desta vez por suspeita de cometer, preparar ou instigar atos de terrorismo. O suspeito ainda não foi formalmente acusado e, por esse motivo, a sua identidade continua a não ser divulgada.

As autoridades britânicas confirmaram que a investigação passou para a unidade de contraterrorismo, sublinhando que tudo indica tratar-se de um ataque deliberado e direcionado. Apesar disso, a motivação do crime continua por esclarecer e a polícia pediu que não haja especulação enquanto decorrem as diligências.

A morte de Ann Widdecombe provocou uma onda de consternação no Reino Unido, onde era uma figura pública amplamente reconhecida, tanto pelo seu percurso político como pelas suas participações televisivas. Enquanto a investigação prossegue, o caso continua a levantar inúmeras questões e promete marcar a atualidade britânica nos próximos dias.