Mundo dos realities de luto: Participante encontrada morta em casa

O mundo dos reality-shows está de luto: A conhecida chef e apresentadora de televisão, Anne Burrell, que ficou conhecida no reality 'Worst Cooks in America', foi encontrada morta em sua casa, em Brooklyn, Nova Iorque, aos 55 anos.

Segundo a imprensa norte-americana, o corpo foi descoberto na manhã de 17 de junho de 2025. As autoridades responderam a uma chamada de emergência por “pessoa inconsciente”, mas Burrell foi declarada morta no local.

Não há indícios de crime, mas foi aberta uma investigação para apurar as causas da morte, estando a autópsia a cargo do gabinete do médico legista da cidade de Nova Iorque.

A Food Network, onde Anne Burrell construiu grande parte da sua carreira televisiva, reagiu com pesar à notícia:

"É com profunda tristeza que partilhamos a notícia de que a nossa adorada chef, Anne Burrell faleceu esta manhã. Anne era uma pessoa marcante, um talento na culinária, ensinou, competiu, sempre partilhou a importância da comida na vida dela e a alegria que uma refeição maravilhosa pode trazer. Os nossos pensamentos estão com a família, amigos e fãs da Anne, neste momento de perda tremenda."

Anne Burrell estava casada com Stuart Claxton desde 2021. As causas da sua morte ainda não foram oficialmente divulgadas. A notícia chocou tudo e todos.