Ao falar da ansiedade da filha, cara conhecida acaba por fazer confissão: «Toda a minha vida sofri»

Liliana Araújo partilhou um novo vídeo no Instagram que rapidamente assume um tom descontraído, mas que esconde uma reflexão bastante pessoal. A ex-concorrente do Secret Story aproveitou a antecipação do primeiro dia de aulas da filha para falar sobre a forma como ambas lidam com momentos de mudança.

No vídeo, a pequena surge ansiosa perante a chegada do primeiro dia de aulas. A situação serviu de mote para Liliana falar da possibilidade da filha ter herdado precisamente uma característica que a própria reconhece em si.

«Quem lhe passou estes genes fui eu», parece ser a conclusão da ex-concorrente, numa referência à forma como também ela costuma reagir perante situações novas.

Mas, por detrás do momento descontraído, está uma reflexão mais profunda. Liliana Araújo admite que, ao longo da vida, sempre sentiu dificuldade em lidar com alterações repentinas, mesmo quando essas mudanças partiam de decisões suas e eram escolhas que sabia serem positivas para o presente ou para o futuro.

A ex-concorrente reconhece que o desconhecido e os momentos de transição sempre lhe provocaram algum receio.

«Toda a minha vida sofri com alterações repentinas na minha vida, mesmo sendo coisas decididas por mim, algo que sei que é de minha vontade e bom para o meu presente/futuro», escreveu na descrição da publicação.

É neste contexto que Liliana fala daquilo a que chama a sua “mini me” e revela o orgulho que sente ao vê-la avançar apesar dos receios.

«Enfrenta com o mínimo medo mas vai», acrescentou, numa mensagem que acaba por funcionar como um incentivo à filha para não deixar que o medo a impeça de viver novas experiências.

Apesar de o vídeo ser apresentado de forma leve e bem-humorada, a publicação acaba por revelar uma preocupação que Liliana conhece bem: a dificuldade em enfrentar aquilo que é novo. No caso da filha, porém, parece encontrar uma razão para se orgulhar — mesmo perante o nervosismo.

Entre uma brincadeira sobre os “genes” e uma reflexão sobre a própria experiência, Liliana Araújo deixa assim uma mensagem sobre aprender a avançar, mesmo quando o medo aparece.