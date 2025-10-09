O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

António Bravo surpreendeu tudo e todos com um vídeo único da sua infância que deixou a Internet embevecida. O ex-concorrente do Big Brother recorreu ao Instagram para mostrar aos fãs imagens de quando era uma criança, juntamente com os amiguinhos da altura, em que surgem a cantar o fenómeno O Bicho, de Iran Costa.
«Este video tem 30 anos! Na nossa inocência, ‘voutji devorar’… os adultos (que ainda nem aos 30 tinham chegado, a rirem às gargalhadas e a gozar o prato (ainda se ouve ali um ‘coitadinhos’) porque enfim… mal sabíamos nós o que é que estávamos para ali a fazer…», escreveu na legenda da publicação.
Os fãs ficaram rendidos àquele 'tesourinho' de António Bravo. «A sincronização estava perfeita, o António continua com essa felicidade», «Que QUERIDOOOOSSSS 😍», «Que fofo!», «Que grande Tesouro ❤️», «Tão alegres o António continua com essa alegria espero que continue sempre assim», «O antónio é uma pessoa linda, em todos os aspetos», pode ler-se, na caixa de comentários.
Veja as imagens na íntegra: