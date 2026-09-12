Finalista do Big Brother é hospitalizado e leva aviso: «Tens que ter cuidado»

Um conhecido rosto da televisão recorreu às redes sociais para revelar que foi hospitalizado, depois de ter anunciado que iria ser submetido a uma intervenção cirúrgica às cordas vocais. Apesar do momento delicado, a operação parece ter corrido pelo melhor e o protagonista fez questão de tranquilizar os seguidores.

Trata-se de António Bravo, finalista do Big Brother 2021, que partilhou no Instagram imagens captadas no hospital e revelou que a primeira fase do processo ficou concluída com sucesso.

«Estou vivo! Primeira etapa do projeto Rouxinol concluída com sucesso», escreveu o comentador e antigo concorrente na legenda da publicação.

António Bravo já tinha contado anteriormente aos seguidores que iria ser operado às cordas vocais, dando assim início a um projeto ao qual chamou, de forma bem-humorada, «Rouxinol».

Agora, após a intervenção, mostrou-se no hospital e não escondeu o alívio por ter ultrapassado esta primeira etapa. A publicação acabou por receber várias mensagens de apoio e carinho por parte de quem acompanha António Bravo nas redes sociais.

Entre os comentários, houve, no entanto, um aviso que não passou despercebido. «Vai correr tudo bem. E depois... cuidado. Tens que ter cuidado», escreveu um dos seguidores.

A mensagem deixou no ar uma recomendação para que o antigo concorrente tenha especial atenção no período de recuperação, numa altura em que deverá seguir as indicações médicas e os cuidados necessários após a cirurgia.

Para já, o finalista do Big Brother 2021 parece estar bem-disposto e satisfeito por ter ultrapassado a primeira fase do processo. Resta agora cumprir a recuperação e esperar pelo resultado final.