Finalista do Big Brother preocupa ao revelar operação: «Um vazo sanguíneo rebentou»

Um conhecido rosto da televisão portuguesa vai ter de ser operado depois de descobrir o que estava por detrás de um problema nas cordas vocais.

A novidade foi partilhada nas redes sociais, onde fez questão de contar aos seguidores o diagnóstico: «HABEMUS DIAGNÓSTICUM!!», revelou, deixando finalmente a explicação para o problema.

Trata-se de um «pólipo maroto, resultante de um vaso sanguíneo que rebentou nas cordas vocais, por excesso de cantoria!!», contou num vídeo publicado no Instagram.

O responsável por esta revelação é António Bravo, que chegou à final do Big Brother 2021. Conhecido pelo seu sentido de humor, o antigo concorrente acabou por contar a situação de forma descontraída, brincando inclusivamente com a possível origem do problema.

Agora, António Bravo prepara-se para ser operado e resolver o problema que surgiu nas cordas vocais.

A notícia acabou por preocupar os seguidores, mas o ex-concorrente do reality show mostrou-se tranquilo e preferiu levar a situação com boa disposição.