Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

O Secret Story - Casa dos Segredos está quase a regressar à TVI e em honra disso fomos recordar alguns dos concorrentes mais marcantes. E como os começos marcam sempre, quisemos saber como está o vencedor da primeira edição do programa em Portugal, António Queirós.

O concorrente de Baião participou e venceu a primeira edição da '«Casa dos Segredos» em 2010, com o segredo «tenho uma casa de alterne», o que chocou tudo e todos, uma vez que vinha de uma aldeia pequena no Norte do país.

Quase 15 anos depois da sua participação, quisemos saber como está e descobrimos que continua melhor do que nunca, com o seu negócio de venda de queijos e enchidos.

Fama trouxe dissabores

António Queirós, esteve no programa «Goucha» da TVI, em 2023, e falou sobre a sua história de vida, contando um episódio menos feliz, uma burla de que foi alvo.

«Ganhava muito dinheiro (em presenças após participar no reality-show), dinheiro fácil. Só investi uma vez mal, mas é com os erros que se aprende», começou por referir.

O ex-concorrente continuou: «Eu nunca soube dizer não e a partir daquele dia... um casal enganou-me em mais de 127 mil euros, muito dinheiro».

António contou que ficou surpreendido e se sentiu atraiçoado, dada a proximidade que tinha do casal: «Fui ao casamento, convivia em casa deles...», explicou, contando que até hoje não recuperou o que perdeu.

«Nunca recuperei o dinheiro, o caso está no Ministério Público. Eles estão fora do país, acho que na Tailândia», rematou.