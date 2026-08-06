Venceu uma casa dos segredos, hoje é vendedor ambulante de fruta. As imagens da sua banca já somam milhares de visualizações

António Queirós, vencedor da primeira edição de Casa dos Segredos, continua a surpreender os fãs com a forma simples e genuína como partilha o seu dia a dia.

Através das redes sociais, o ex-concorrente mostrou a banca de fruta que tem na Estrada de Benfica, em Lisboa, onde trabalha e recebe os clientes com boa disposição. Nos vídeos publicados, António faz questão de dar a conhecer os produtos frescos disponíveis, convidando os seguidores a visitarem o espaço.

Longe dos holofotes da televisão, António encontrou um rumo profissional e tem mostrado orgulho no projeto que construiu. Entre caixas de fruta da época e momentos descontraídos com os clientes, o antigo vencedor do reality show prova que a fama ficou para trás, mas que continua a manter uma forte ligação com quem o acompanha desde os tempos da televisão.

A publicação rapidamente reuniu reações positivas. Na legenda pode ler-se: «Estou à vossa espera ameixa, pêssego, uva moscatel, abrunhos, figo pingo de mel, muita coisa boa. Até já ».