«Foi assustador»: Ex-concorrente revela doença séria que a fez engordar 15 quilos

Anuska Marques submeteu-se a uma cirurgia plástica depois de ter engordado 15 quilos em apenas oito meses. A ex-concorrente do Big Brother - Duplo Impacto decidiu recorrer a uma lipoescultura para recuperar alguma autoestima e explicou que este aumento de peso repentino se deve a um problema de saúde: hipotiroidismo.

«Sempre fui de cuidar de mim e de querer estar bem. Ver o meu corpo e saber que me estava a afetar, não só fisicamente mas principalmente psicologicamente, foi assustador», revelou, em declarações à Selfie.

Sobre a doença, a irmã de Iury Mellany explicou todos os pormenores: «É uma doença do sistema endócrino em que a glândula tiroide não produz hormonas da tiroide em quantidade suficiente. Pode causar uma série de sintomas, como a falta de tolerância ao frio, fadiga, obstipação, depressão e ganho de peso».

Para além de o diagnóstico ser desanimador, Anuska Marques confidenciou que adotou maus hábitos alimentares, que também contribuíram para este aumento de peso. «Comia muito mal. Não comia coisas saudáveis e eu tinha essa consciência. Entrei num bloqueio do qual não conseguia sair», disse.

Foi então que a ex-concorrente do reality show da TVI decidiu procurar ajuda e fez então uma lipoescultura, não só para recuperar a forma física, como também por questões emocionais. «Precisava desta mudança para me sentir eu, para me sentir bem. Já chorei durante muito tempo, agora, é tempo de voltar a sorrir», findou.