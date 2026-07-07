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Ganhou 15 quilos em apenas oito meses devido a uma doença. Hoje, a mudança desta ex-concorrente surpreende

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Ganhou 15 quilos em apenas oito meses devido a uma doença. Hoje, a mudança desta ex-concorrente surpreende - Big Brother
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Ganhou 15 quilos em oito meses devido ao hipotiroidismo. Hoje, a mudança de Anuska Marques não passa despercebida

Nas últimas publicações no Instagram, Anuska Marques surge visivelmente mais magra e em excelente forma física. As fotografias e vídeos partilhados pela irmã de Iury Mellany não passaram despercebidos e rapidamente foram inundados de elogios.

Mas, por trás da transformação, esconde-se uma fase difícil.Há alguns meses, Anuska revelou que enfrentou um problema de saúde que alterou profundamente o seu corpo e a sua autoestima. Diagnosticada com hipotiroidismo, ganhou cerca de 15 quilos em apenas oito meses, uma mudança que a deixou emocionalmente abalada.

«Decidi viver tudo em silêncio. Nunca partilhava conteúdos em que mostrasse a barriga ou, se partilhasse, tentava escondê-la. Cheguei até a editar vídeos e fotografias para parecer mais magra. Esta é a realidade», confessou, em entrevista à Selfie.

Além das alterações físicas, Anuska teve ainda de lidar com comentários difíceis,

«Ironicamente, as pessoas estavam contentes por um suposto bebé que não existia. Perguntavam-me se estava grávida. Quando uma pessoa já está vulnerável e não se sente bem consigo própria, isso magoa».

Determinada a voltar a sentir-se bem no próprio corpo, a ex-concorrente do Big Brother – Duplo Impacto decidiu recorrer a uma intervenção estética. Hoje, Anuska Marques está mais confiante e exibe, com orgulho, a sua transformação.

Percorra a galeria e veja as imagens. 

Temas: Anuska Marques Ex-concorrente

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