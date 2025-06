Anuska, irmã de Iury Mellany, revela problema de saúde sério. E a história vai surpreendê-lo

Anuska Marques submeteu-se a uma cirurgia plástica depois de ter engordado 15 quilos em apenas oito meses. A ex-concorrente do Big Brother - Duplo Impacto decidiu recorrer a uma lipoescultura para recuperar alguma autoestima e explicou que este aumento de peso repentino se deve a um problema de saúde: hipotiroidismo.

«Foi no verão do ano passado, eu comia muito mal, sou de comer muito, mas eu pensava que tinha engordado de tanta comida que eu comi. Engordei 15 quilos em oito meses, foi assustador, não me conseguia olhar ao espelho, vestia roupa e não passava, foi horrível», contou Anuska no «Dois às 10».

A irmã de Iury Mellany acrescentou: «A partir daí comecei a usar fatos de treino super largos, não me maquilhava, nem penteava, descuidei-me completamente». Isto até chegar ao diangóstico de hipotiroidismo: «Descobri em outubro do ano passado. Primeiro fiz uma dieta, não conseguia baixar de peso, depois fiz análises e foi quando a médica disse», contou.

A doença de Anuska foi tornada pública no início deste mês de junho. Em declarações à SELFIE, na altura, a jovem contou: «Sempre fui de cuidar de mim e de querer estar bem. Ver o meu corpo e saber que me estava a afetar, não só fisicamente mas principalmente psicologicamente, foi assustador».

Sobre a doença, a irmã de Iury Mellany explicou todos os pormenores: «É uma doença do sistema endócrino em que a glândula tiroide não produz hormonas da tiroide em quantidade suficiente. Pode causar uma série de sintomas, como a falta de tolerância ao frio, fadiga, obstipação, depressão e ganho de peso».

Para além de o diagnóstico ser desanimador, Anuska Marques confidenciou que adotou maus hábitos alimentares, que também contribuíram para este aumento de peso. «Comia muito mal. Não comia coisas saudáveis e eu tinha essa consciência. Entrei num bloqueio do qual não conseguia sair», disse.

Foi então que a ex-concorrente do reality show da TVI decidiu procurar ajuda e fez então uma lipoescultura, não só para recuperar a forma física, como também por questões emocionais. «Precisava desta mudança para me sentir eu, para me sentir bem. Já chorei durante muito tempo, agora, é tempo de voltar a sorrir», findou.