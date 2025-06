Exclusivo APP TVI Reality. «Eu sou a vítima e tu és o bicho papão»: Antigos aliados viram rivais?

Na emissão do Diário do Big Brother, assim que a atividade termina, Nuno Brito continua bastante revoltado com o facto de Carolina Braga, supostamente, ter alterado o seu discurso. Sozinho, o concorrente desabafa que os concorrentes brincam com coisas sérias e que deveria sempre ter ficado sozinho.

No confessionário, Manuel Cavaco comenta o comportamento de Nuno, por levar como ataque pessoal quando alguém tem uma opinião diferente da sua. Carolina desabafa com Carina Frias e Lisa Schincariol, comentando que a sua intenção não foi atacar Nuno.

No confessionário, a concorrente afirma que quando se gosta de alguém, não se faz o que Nuno lhe fez.

Veja o vídeo na nossa APP TVI Reality, na secção 'Vídeo do dia'.

Descarregue para Android ou IOS.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!