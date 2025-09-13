Drama familiar, bullying e críticas ao corpo: Apresentador da TVI comove fãs com desabafo arrebatador

Zé Lopes surpreendeu os seguidores com um desabafo muito pessoal, em que revela que passou por momentos traumáticos na sua infância.

Num texto intimista e carregado de emoção, partilhado nas suas redes sociais, o apresentador do Bom Dia, Alegria, do V+, falou de sentimentos de tristeza, vazio e desmotivação, recordando ainda episódios de bullying severo, a sua transformação física e as críticas constantes ao seu corpo.

«Devo confessar-vos que hoje passei o dia triste. Profundamente triste e sem qualquer razão aparente. Senti-me desmotivado, desacreditado do meu valor, vazio. Equacionei uma série de coisas e passaram mil perguntas pela minha cabeça. Faltavam-me as respostas…», começou por admitir.

O apresentador sublinhou que todos temos dias mais frágeis e que não vê problema em assumir essa vulnerabilidade: «Há dias assim e acho que não há problema nenhum em mostrarmos a nossa vulnerabilidade nas redes sociais, até para que se entenda que não há vidas perfeitas. Agora ao fim do dia … decidi ouvir algumas das minhas músicas favoritas e contrariar esse estado de espírito».

Numa reflexão mais profunda, Zé Lopes recordou a força que demonstrou ao longo da sua vida: «Porra… eu já passei por um grande drama familiar na infância, tive resiliência para enfrentar episódios sistemáticos de bullying severo, perdi mais de 70 kg e mesmo assim lido diariamente com críticas ao meu corpo e à minha forma exuberante de estar na vida».

Ainda assim, destacou também os muitos objetivos alcançados e conquistas pessoais: «Consegui formar-me na área profissional que sempre quis e apresentar um programa das manhãs que era o meu maior sonho, cumpri o objetivo de comprar casa aos 27 anos, tenho saúde, fui abençoado com a família e o grupo de amigos mais inacreditáveis do mundo».

Zé Lopes concluiu com uma mensagem de esperança e resiliência: «Não há razões para continuar triste. Foi importante permitir-me viver este momento… mas tive a obrigação de saber sair dele. Com as minhas ferramentas».

