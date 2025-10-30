Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Ao Minuto

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

  Secret Story
  Ontem às 16:03
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende - Big Brother

Esta cara da TVI foi convidada para entrar no Big Brother Verão, mas recusou, depois de uma conversa especial com Cláudio Ramos.

O Big Brother Verão, que teve como vencedora Jéssica Vieira, poderia ter tido um conhecido apresentador da TVI entre os concorrentes. A revelação foi feita pelo próprio e apanhou todos de surpresa.

Falamos de Zé Lopes. O apresentador do Bom Dia Alegria, do V+, esteve no programa da Mega Hits 'Cala-te Boca', onde contou que recusou o convite para entrar no reality show da TVI.

A revelação foi feita depois de Zé Lopes ter sido questionado sobre declarações recentes que deu, em que admitia ter recebido um convite especial. Na altura, contou que Cláudio Ramos foi a primeira pessoa a quem ligou, tendo sido quem lhe deu os «melhores conselhos» sobre o tema.

O mistério ficou agora desfeito: o convite era «para ser concorrente do Big Brother Verão». O apresentador explicou a decisão: «Acho que não há problema nenhum em dizê-lo. Na altura, senti que, pela minha vida profissional, não era o momento e, por isso, declinei o convite. E a minha direção percebeu».

O papel que Cláudio Ramos teve na decisão de Zé Lopes

Zé Lopes detalhou ainda o papel de Cláudio Ramos neste processo: «O Cláudio foi uma pessoa que me deu a visão dele, ou seja, o que de bom poderia tirar caso tivesse aceitado esse convite e o que de mau poderia correr. Porque, estando fechado numa casa, sob pressão e com pessoas com personalidades muito distintas da minha, as coisas poderiam correr muito bem ou poderiam correr muito mal».

«E foi nesse sentido que eu achei que não era o momento, até porque estava no processo da compra da minha casa. Já tinha algumas obrigatoriedades nesse sentido. Adoraria entrar num reality show, mas não era o momento para acontecer», findou.

Veja aqui o momento da revelação:

