Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

O fato original de Zé Lopes que está a fazer furor na passadeira vermelha!

O Big Brother Verão, que teve como vencedora Jéssica Vieira, poderia ter tido um conhecido apresentador da TVI entre os concorrentes. A revelação foi feita pelo próprio e apanhou todos de surpresa.

Falamos de Zé Lopes. O apresentador do Bom Dia Alegria, do V+, esteve no programa da Mega Hits 'Cala-te Boca', onde contou que recusou o convite para entrar no reality show da TVI.

A revelação foi feita depois de Zé Lopes ter sido questionado sobre declarações recentes que deu, em que admitia ter recebido um convite especial. Na altura, contou que Cláudio Ramos foi a primeira pessoa a quem ligou, tendo sido quem lhe deu os «melhores conselhos» sobre o tema.

O mistério ficou agora desfeito: o convite era «para ser concorrente do Big Brother Verão». O apresentador explicou a decisão: «Acho que não há problema nenhum em dizê-lo. Na altura, senti que, pela minha vida profissional, não era o momento e, por isso, declinei o convite. E a minha direção percebeu».

O papel que Cláudio Ramos teve na decisão de Zé Lopes

Zé Lopes detalhou ainda o papel de Cláudio Ramos neste processo: «O Cláudio foi uma pessoa que me deu a visão dele, ou seja, o que de bom poderia tirar caso tivesse aceitado esse convite e o que de mau poderia correr. Porque, estando fechado numa casa, sob pressão e com pessoas com personalidades muito distintas da minha, as coisas poderiam correr muito bem ou poderiam correr muito mal».

«E foi nesse sentido que eu achei que não era o momento, até porque estava no processo da compra da minha casa. Já tinha algumas obrigatoriedades nesse sentido. Adoraria entrar num reality show, mas não era o momento para acontecer», findou.