«Acordo no chão toda rebentada»: Em direto, Ariana revela novos detalhes do acidente e impressionam

Ariana Miranda foi contactada em direto no Dois às 10 desta quinta-feira, 16 de julho, depois de ter revelado nas redes sociais que acabou no hospital na sequência de uma queda da cama.

O tema foi abordado durante a rubrica Conversas de Café e, perante algumas dúvidas levantadas em estúdio, os apresentadores decidiram ligar à ex-concorrente do Secret Story 10 para esclarecer o que realmente aconteceu.

«Ó mulher, tu tens que nos explicar porque é assim, porque há aqui uma fação (...) Tu caíste mesmo da cama?», questionou a apresentadora. Sem hesitar, Ariana Miranda confirmou a versão que já tinha partilhado: «Caí, infelizmente caí».

A ex-concorrente contou que tudo aconteceu por volta das cinco da manhã, quando estava a dormir ao lado de Diogo Maia numa cama nova. Ariana explicou que não se apercebeu de que estava a cair e só acordou depois do impacto, percebendo rapidamente que estava ferida. «Acordo no chão toda arrebentada da cara», contou, explicando que tinha rebentado o lábio e estava ensanguentada.

«Eu olhei para a mão e vi que tinha sangue. Depois tinha um espelho à frente. Eu olhei e estava o nariz todo cheio de sangue... e eu disse: "Já me matei toda"», recordou Ariana Miranda, entre risos.

Após o acidente, o casal contactou a linha SNS 24 e acabou por seguir para o Hospital de Santa Maria no Porto.

A chamada telefónica acabou por ser um momento leve e divertido no Dois às 10, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos a destacarem a postura bem-humorada de Ariana ao recordar o acidente. No final, a ex-concorrente garantiu ainda que não estava a sonhar nem aconteceu nada de anormal antes da queda, reforçando que tudo não passou de um acidente doméstico.

Veja o momento aqui:

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