Ariana Miranda quebra o silêncio e revela problema de saúde: «Infelizmente...»

Ariana Miranda recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem inesperada com os seguidores. A antiga concorrente do Secret Story 10 revelou que irá manter-se mais afastada dos stories do Instagram devido a questões relacionadas com a saúde.

Sem adiantar detalhes sobre o que estará a enfrentar, Ariana Miranda explicou que continuará presente na plataforma e que não pretende deixar de publicar. No entanto, durante os próximos tempos, os seguidores poderão notar a ausência da jovem nos vídeos e fotografias em que costuma surgir.

«Olá, malta, boa tarde. Infelizmente, por questões de saúde, vou andar um bocadinho desaparecida dos stories», começou por escrever Ariana Miranda numa publicação partilhada na sua conta de Instagram.

A ex-concorrente do reality show da TVI procurou tranquilizar quem a acompanha, esclarecendo que a pausa será apenas na exposição mais pessoal: «Vou continuar a publicar coisas, só não me vão ver a mim nos stories. Quando estiver melhor, venho aqui. Espero que compreendam. Uma grande beijoca a todos», acrescentou, terminando a mensagem com dois corações brancos.

Ariana Miranda não revela pormenores sobre o estado de saúde

Na publicação, Ariana Miranda optou por não explicar qual é o problema de saúde que motivou este afastamento temporário. A jovem limitou-se a informar que voltará a aparecer quando se sentir melhor, pedindo compreensão aos seguidores.

A mensagem foi acompanhada por uma fotografia captada no interior de um automóvel. Apesar do tom sereno utilizado no texto, a referência a questões de saúde despertou a atenção de quem acompanha diariamente a antiga concorrente.

Ariana Miranda tornou-se uma das figuras mais comentadas da décima edição do ‘Secret Story’, devido à proximidade que desenvolveu com Diogo Maia dentro da casa mais vigiada do país.

O envolvimento entre os dois foi acompanhado por momentos de tensão, uma vez que Diogo entrou no programa ligado sentimentalmente a Eva Pais. Os dois concorrentes partilhavam o segredo «A minha namorada está na Casa», enquanto Ariana e Diogo acabaram por desenvolver sentimentos durante a experiência.

O triângulo amoroso entre Ariana Miranda, Diogo Maia e Eva Pais marcou parte da narrativa da edição e continuou a gerar interesse depois do final do programa. Ariana e Diogo assumiram posteriormente a relação, tendo a antiga concorrente afirmado que Eva já não fazia parte das conversas do casal.

Sem revelar quando voltará à rotina habitual, Ariana Miranda despediu-se dos seguidores com uma mensagem carinhosa e a promessa de regressar assim que o seu estado de saúde o permitir.