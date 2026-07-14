Ariana Miranda quebra o silêncio e revela problema de saúde: «Infelizmente...»

Ao Minuto

17:33
Mariana Sá arrasa Tatiana: «Vem para aqui a pensar que sabe mais que todos» - Big Brother
07:02

Mariana Sá arrasa Tatiana: «Vem para aqui a pensar que sabe mais que todos»

17:06
João Ventura acusa colegas de serem fracos: «Não conseguem acompanhar» - Big Brother
13:46

João Ventura acusa colegas de serem fracos: «Não conseguem acompanhar»

16:51
João Ventura lança farpas: «Outros homens aqui na casa não me receberam» - Big Brother
08:29

João Ventura lança farpas: «Outros homens aqui na casa não me receberam»

16:39
Vanessa irritada com Tatiana: «Tu és mesmo assim (...) já se percebeu» - Big Brother
02:10

Vanessa irritada com Tatiana: «Tu és mesmo assim (...) já se percebeu»

16:29
Tatiana passa-se com Vanessa: «Cuidado! Não estiveste lá» - Big Brother
06:52

Tatiana passa-se com Vanessa: «Cuidado! Não estiveste lá»

16:16
Tatiana critica Afonso: «Ele hesita muito» - Big Brother
04:06

Tatiana critica Afonso: «Ele hesita muito»

16:09
Tatiana faz revelação: «Parece que há um trio amoroso...» - Big Brother
04:07

Tatiana faz revelação: «Parece que há um trio amoroso...»

16:06
Afonso sobre Tatiana: «Ocupa muito espaço (...) gosta de ser vista» - Big Brother
03:48

Afonso sobre Tatiana: «Ocupa muito espaço (...) gosta de ser vista»

16:02
João Ventura: «Há pessoas a quem não falo, não me interessam. Não quero dar canal» - Big Brother
05:50

João Ventura: «Há pessoas a quem não falo, não me interessam. Não quero dar canal»

15:56
Tatiana fala da postura de Raquel: «Às vezes não raciocinas» - Big Brother
09:16

Tatiana fala da postura de Raquel: «Às vezes não raciocinas»

15:43
Joaquim responde a comentários de Vanessa: «As relações boas vão sendo construídas com o tempo... as más também» - Big Brother
11:14

Joaquim responde a comentários de Vanessa: «As relações boas vão sendo construídas com o tempo... as más também»

14:11
Vanessa chama a atenção a Raquel: «Eu vejo-te a dar 90 e a outra pessoa a dar 10» - Big Brother
02:13

Vanessa chama a atenção a Raquel: «Eu vejo-te a dar 90 e a outra pessoa a dar 10»

12:35
Maria Botelho Moniz toca na «intimidade» de Mariana e Miguel. E o momento torna-se o mais visto do dia - Big Brother

Maria Botelho Moniz toca na «intimidade» de Mariana e Miguel. E o momento torna-se o mais visto do dia

12:34
Íris vai contra Nuno e defende Raquel: «Aqui dentro temos atitudes que não seríamos nós lá fora» - Big Brother
04:24

Íris vai contra Nuno e defende Raquel: «Aqui dentro temos atitudes que não seríamos nós lá fora»

12:33
Raquel pressiona Nuno em frente aos colegas: «O que te fez perder o interesse em mim? Diz lá» - Big Brother
11:16

Raquel pressiona Nuno em frente aos colegas: «O que te fez perder o interesse em mim? Diz lá»

12:14
Atitude forçada? Raquel garante a Nuno que as câmaras não a mudam - Big Brother
03:51

Atitude forçada? Raquel garante a Nuno que as câmaras não a mudam

12:01
Raquel critica atitude de Mariana Sá. E este foi o motivo - Big Brother
06:19

Raquel critica atitude de Mariana Sá. E este foi o motivo

11:59
Nuno admite que já não tem interesse em Raquel e justifica: «Não me identifico com algumas atitudes que tu tiveste» - Big Brother
08:30

Nuno admite que já não tem interesse em Raquel e justifica: «Não me identifico com algumas atitudes que tu tiveste»

11:42
Nuno impõe limites a Raquel: «Neste momento é melhor seguirmos o nosso caminho (…) nada amoroso» - Big Brother
03:57

Nuno impõe limites a Raquel: «Neste momento é melhor seguirmos o nosso caminho (…) nada amoroso»

11:37
Sem filtros! Nuno admite o que realmente o magoou em Raquel - Big Brother
08:52

Sem filtros! Nuno admite o que realmente o magoou em Raquel

11:27
Tem interesse em Sara? Nuno admite a Raquel as intenções que tem com a amiga - Big Brother
04:00

Tem interesse em Sara? Nuno admite a Raquel as intenções que tem com a amiga

11:20
«Quem falhou mais?»: Raquel e Nuno respondem “sem filtros” - Big Brother
02:33

«Quem falhou mais?»: Raquel e Nuno respondem “sem filtros”

11:17
Raquel e Nuno justificam nomeações: «Eu quero entregar o prémio a alguém que eu gosto» - Big Brother
06:17

Raquel e Nuno justificam nomeações: «Eu quero entregar o prémio a alguém que eu gosto»

10:11
Antes do acordar, quatro concorrentes já estavam de pé. Saiba o motivo - Big Brother
03:53

Antes do acordar, quatro concorrentes já estavam de pé. Saiba o motivo

09:48
Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo - Big Brother
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

Acompanhe ao minuto

Ariana Miranda quebra o silêncio e revela problema de saúde: «Infelizmente...»

  • Big Brother
Ariana Miranda quebra o silêncio e revela problema de saúde: «Infelizmente...» - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Ariana Miranda afasta-se das redes sociais por motivos de saúde.

 Ariana Miranda recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem inesperada com os seguidores. A antiga concorrente do Secret Story 10 revelou que irá manter-se mais afastada dos stories do Instagram devido a questões relacionadas com a saúde.

Sem adiantar detalhes sobre o que estará a enfrentar, Ariana Miranda explicou que continuará presente na plataforma e que não pretende deixar de publicar. No entanto, durante os próximos tempos, os seguidores poderão notar a ausência da jovem nos vídeos e fotografias em que costuma surgir.

«Olá, malta, boa tarde. Infelizmente, por questões de saúde, vou andar um bocadinho desaparecida dos stories», começou por escrever Ariana Miranda numa publicação partilhada na sua conta de Instagram.

A ex-concorrente do reality show da TVI procurou tranquilizar quem a acompanha, esclarecendo que a pausa será apenas na exposição mais pessoal: «Vou continuar a publicar coisas, só não me vão ver a mim nos stories. Quando estiver melhor, venho aqui. Espero que compreendam. Uma grande beijoca a todos», acrescentou, terminando a mensagem com dois corações brancos.

Ariana Miranda não revela pormenores sobre o estado de saúde

Na publicação, Ariana Miranda optou por não explicar qual é o problema de saúde que motivou este afastamento temporário. A jovem limitou-se a informar que voltará a aparecer quando se sentir melhor, pedindo compreensão aos seguidores.

A mensagem foi acompanhada por uma fotografia captada no interior de um automóvel. Apesar do tom sereno utilizado no texto, a referência a questões de saúde despertou a atenção de quem acompanha diariamente a antiga concorrente.

Ariana Miranda tornou-se uma das figuras mais comentadas da décima edição do ‘Secret Story’, devido à proximidade que desenvolveu com Diogo Maia dentro da casa mais vigiada do país.

O envolvimento entre os dois foi acompanhado por momentos de tensão, uma vez que Diogo entrou no programa ligado sentimentalmente a Eva Pais. Os dois concorrentes partilhavam o segredo «A minha namorada está na Casa», enquanto Ariana e Diogo acabaram por desenvolver sentimentos durante a experiência.

O triângulo amoroso entre Ariana Miranda, Diogo Maia e Eva Pais marcou parte da narrativa da edição e continuou a gerar interesse depois do final do programa. Ariana e Diogo assumiram posteriormente a relação, tendo a antiga concorrente afirmado que Eva já não fazia parte das conversas do casal.

Sem revelar quando voltará à rotina habitual, Ariana Miranda despediu-se dos seguidores com uma mensagem carinhosa e a promessa de regressar assim que o seu estado de saúde o permitir.

 

Eva Pais assume romance com famoso português: E há imagens do beijo apaixonado

A vida amorosa de Eva Pais volta a estar no centro das atenções. Após o mediático fim da relação com Diogo Maia, a vencedora do Secret Story 10 está agora a ser apontada como estando muito próxima de Tiago Gameiro, conhecido artisticamente como DJ Gamiix.

Os rumores ganharam força nas últimas horas, depois de os dois terem sido vistos juntos nas Festas do Montijo. Uma fotografia em que surgem abraçados, partilhada pela TV Guia, rapidamente começou a circular nas redes sociais, alimentando as especulações de que poderá estar a nascer um romance entre ambos. Segundo relatos divulgados por vários meios de comunicação, houve ainda quem garantisse que os dois foram vistos em clima de grande cumplicidade durante o evento.

A aproximação entre Eva Pais e o DJ é, contudo, recente. Os dois já tinham trabalhado juntos no palco durante o Rock in Rio Lisboa, onde a química entre ambos também não passou despercebida aos fãs.

Recorde-se que Eva Pais terminou a relação de cerca de cinco anos com Diogo Maia durante a participação na Casa dos Segredos 10, depois de o ex-namorado se ter envolvido com Ariana Miranda dentro da casa mais vigiada do país. Desde então, a jovem manteve-se solteira e chegou mesmo a ser associada a Tiago Blela, embora ambos tenham garantido que entre eles existia apenas uma amizade.

Eva Pais e DJ Gamiix confirmaram publicamente o relacionamento, ao partilharem um vídeo a beijarem-se. 

Temas: Ariana Miranda Diogo Maia Eva Pais

Relacionados

Deu que falar após romance polémico com Diogo Maia, agora Ariana Miranda anuncia afastamento

O inesperado aconteceu. Filho de Pedro Jorge vive mudança radical e este foi o resultado

Eva Pais mostra-se com o namorado e fãs lançam farpa a Diogo: «Finalmente com um Amor ao nível dela»

Em sofrimento? Inês e Dylan partilham momento e fãs reagem: «Os vossos filhos vão ter…»

Fora da Casa

Bomba. Estes dois concorrentes do Big Brother Verão já se conheciam antes de entrar: «Namorou (...) Isto já traz antecedentes»

Há 55 min

Luto: João Gomes perde companheira de cinco anos e a mãe ainda desconhece a notícia

Há 2h e 3min

Parece saída de um hotel de luxo! Bárbara Parada mostra divisão da nova casa e está rendida

Há 2h e 52min

Conheceu a mãe da filha no Reality que venceu. Hoje vive outra relação com uma loira sensual

Há 2h e 56min

Lembra-se de Ítalo Lima? Ex-concorrente surpreende com excelente forma física

Há 3h e 10min

Deu que falar após romance polémico com Diogo Maia, agora Ariana Miranda anuncia afastamento

Há 3h e 12min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Deu que falar após romance polémico com Diogo Maia, agora Ariana Miranda anuncia afastamento

Há 3h e 12min

Em sofrimento? Inês e Dylan partilham momento e fãs reagem: «Os vossos filhos vão ter…»

Hoje às 14:14

Conheceu a mãe da filha no Reality que venceu. Hoje vive outra relação com uma loira sensual

Há 2h e 56min

Cristina Ferreira recebe onda de elogios à pele e revela segredo: «Faz a diferença»

Hoje às 10:28
11:16

Raquel pressiona Nuno em frente aos colegas: «O que te fez perder o interesse em mim? Diz lá»

Hoje às 12:33
Ver Mais

Notícias

Bomba. Estes dois concorrentes do Big Brother Verão já se conheciam antes de entrar: «Namorou (...) Isto já traz antecedentes»

Há 55 min

Luto: João Gomes perde companheira de cinco anos e a mãe ainda desconhece a notícia

Há 2h e 3min

Parece saída de um hotel de luxo! Bárbara Parada mostra divisão da nova casa e está rendida

Há 2h e 52min

Conheceu a mãe da filha no Reality que venceu. Hoje vive outra relação com uma loira sensual

Há 2h e 56min

Ariana Miranda quebra o silêncio e revela problema de saúde: «Infelizmente...»

Há 3h e 9min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

Hoje às 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

Hoje às 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

02:05

Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem»

Ontem às 00:48
09:54

Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem

Ontem às 00:47
03:35

Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face

Ontem às 00:34
03:53

Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo

Ontem às 00:30
08:30

À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões

Ontem às 00:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada faz revelação sobre a nova casa: saiba tudo!

Há 3h e 26min

Lar, doce lar! Bárbara Parada mostra a nova casa de banho: "Está tão linda"

Hoje às 11:38

Dos realities da TVI aos negócios milionários: ex-concorrente do Big Brother soma património impressionante

Hoje às 11:20

Bruno de Carvalho faz balanço: "A maior desilusão"

Hoje às 09:18

Atento a emotivo momento, Francisco Monteiro revela: "Adivinhei"

Ontem às 12:42
Ver Mais Outros Sites