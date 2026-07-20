Bomba! Ariana deixa escapar momento íntimo com Diogo e nós garantimos: Estas são as imagens que nunca viu
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Diogo e Ariana juntos na noite
Diogo reage à fotografia mais ousada de Ariana
Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite
Ariana Miranda partilhou um momento muito íntimo ao lado de Diogo Maia, mostrando momentos de cumplicidade durante um dia de descanso.
Ariana Miranda voltou a derreter os seguidores ao partilhar um dos momentos mais pessoais desde que assumiu o namoro com Diogo Maia. A ex-concorrente do Secret Story publicou um story no Instagram onde mostra um ambiente romântico e descontraído vivido a dois.
Na montagem de fotografias, o casal surge de roupão, a fazer poses divertidas, enquanto outra imagem revela um momento a dois num banho de espuma. Ariana escreveu: “Alguns momentos bons com o meu amor ❤️ Pequenos almoços, skin care e hidromassagem 😍”, assumindo de forma carinhosa a relação.
As restantes fotografias mostram produtos de cuidados de pele e um pequeno-almoço de hotel, onde ambos aparecem sorridentes e visivelmente cúmplices, reforçando que decidiram desfrutar de um dia dedicado ao descanso e ao bem-estar.
A publicação chega numa altura em que os fãs continuam atentos à evolução do romance, que começou a ganhar força após a participação de ambos no Secret Story.
O story rapidamente gerou reações entre os seguidores, que elogiaram a cumplicidade do casal e destacaram o ambiente romântico retratado nas imagens.
Recorde que, recentemente, Ariana Miranda viveu momentos de grande aflição
Ariana Miranda recorreu às redes sociais para explicar, em detalhe, o motivo que a levou ao hospital.
Segundo contou através dos seus stories, tudo aconteceu de forma inesperada durante a noite. A ex-concorrente revelou que caiu da cama e bateu com o rosto no chão, sofrendo um corte na face e magoando também o nariz.
Apesar do susto inicial, Ariana explicou que, após a queda, começou a sentir fortes dores de cabeça. Perante os sintomas, decidiu procurar assistência médica e deslocou-se ao hospital para ser observada e garantir que não existiam lesões mais graves.
Nos stories, tranquilizou os seguidores, partilhando que a ida ao hospital foi uma medida de precaução, depois do impacto sofrido na queda.
Veja a história contada ao pormenor por Ariana: