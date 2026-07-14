Deu que falar após romance polémico com Diogo Maia, agora Ariana Miranda anuncia afastamento
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A ex-concorrente do ‘Secret Story 10’, que viveu uma intensa aproximação a Diogo Maia dentro da casa, explicou que continuará a publicar conteúdos, mas deixará de aparecer nos stories durante algum tempo.
Ariana Miranda recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem inesperada com os seguidores. A antiga concorrente do Secret Story 10 revelou que irá manter-se mais afastada dos stories do Instagram devido a questões relacionadas com a saúde.
Sem adiantar detalhes sobre o que estará a enfrentar, Ariana Miranda explicou que continuará presente na plataforma e que não pretende deixar de publicar. No entanto, durante os próximos tempos, os seguidores poderão notar a ausência da jovem nos vídeos e fotografias em que costuma surgir.
«Olá, malta, boa tarde. Infelizmente, por questões de saúde, vou andar um bocadinho desaparecida dos stories», começou por escrever Ariana Miranda numa publicação partilhada na sua conta de Instagram.
A ex-concorrente do reality show da TVI procurou tranquilizar quem a acompanha, esclarecendo que a pausa será apenas na exposição mais pessoal: «Vou continuar a publicar coisas, só não me vão ver a mim nos stories. Quando estiver melhor, venho aqui. Espero que compreendam. Uma grande beijoca a todos», acrescentou, terminando a mensagem com dois corações brancos.
Ariana Miranda não revela pormenores sobre o estado de saúde
Na publicação, Ariana Miranda optou por não explicar qual é o problema de saúde que motivou este afastamento temporário. A jovem limitou-se a informar que voltará a aparecer quando se sentir melhor, pedindo compreensão aos seguidores.
A mensagem foi acompanhada por uma fotografia captada no interior de um automóvel. Apesar do tom sereno utilizado no texto, a referência a questões de saúde despertou a atenção de quem acompanha diariamente a antiga concorrente.
Ariana Miranda tornou-se uma das figuras mais comentadas da décima edição do ‘Secret Story’, devido à proximidade que desenvolveu com Diogo Maia dentro da casa mais vigiada do país.
O envolvimento entre os dois foi acompanhado por momentos de tensão, uma vez que Diogo entrou no programa ligado sentimentalmente a Eva Pais. Os dois concorrentes partilhavam o segredo «A minha namorada está na Casa», enquanto Ariana e Diogo acabaram por desenvolver sentimentos durante a experiência.
O triângulo amoroso entre Ariana Miranda, Diogo Maia e Eva Pais marcou parte da narrativa da edição e continuou a gerar interesse depois do final do programa. Ariana e Diogo assumiram posteriormente a relação, tendo a antiga concorrente afirmado que Eva já não fazia parte das conversas do casal.
Sem revelar quando voltará à rotina habitual, Ariana Miranda despediu-se dos seguidores com uma mensagem carinhosa e a promessa de regressar assim que o seu estado de saúde o permitir.
Eva Pais assume romance com famoso português: E há imagens do beijo apaixonado
A vida amorosa de Eva Pais volta a estar no centro das atenções. Após o mediático fim da relação com Diogo Maia, a vencedora do Secret Story 10 está agora a ser apontada como estando muito próxima de Tiago Gameiro, conhecido artisticamente como DJ Gamiix.
Os rumores ganharam força nas últimas horas, depois de os dois terem sido vistos juntos nas Festas do Montijo. Uma fotografia em que surgem abraçados, partilhada pela TV Guia, rapidamente começou a circular nas redes sociais, alimentando as especulações de que poderá estar a nascer um romance entre ambos. Segundo relatos divulgados por vários meios de comunicação, houve ainda quem garantisse que os dois foram vistos em clima de grande cumplicidade durante o evento.
A aproximação entre Eva Pais e o DJ é, contudo, recente. Os dois já tinham trabalhado juntos no palco durante o Rock in Rio Lisboa, onde a química entre ambos também não passou despercebida aos fãs.
Recorde-se que Eva Pais terminou a relação de cerca de cinco anos com Diogo Maia durante a participação na Casa dos Segredos 10, depois de o ex-namorado se ter envolvido com Ariana Miranda dentro da casa mais vigiada do país. Desde então, a jovem manteve-se solteira e chegou mesmo a ser associada a Tiago Blela, embora ambos tenham garantido que entre eles existia apenas uma amizade.
Eva Pais e DJ Gamiix confirmaram publicamente o relacionamento, ao partilharem um vídeo a beijarem-se.