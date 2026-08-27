«Ele vai odiar» Sem o consentimento de Diogo Maia, Ariana Miranda fez uma partilha íntima do casal

Ariana Miranda voltou a declarar publicamente o amor que sente por Diogo Maia. A ex-concorrente do «Secret Story 10» partilhou uma fotografia romântica ao lado do namorado e acompanhou o registo com uma extensa dedicatória, deixando bem evidente a importância que o companheiro tem atualmente na sua vida.

Na imagem, Ariana e Diogo surgem juntos num momento de cumplicidade. Na legenda, a jovem confessou que, apesar de acreditar que Diogo poderia não gostar particularmente da fotografia, decidiu partilhá-la por considerar que o momento merecia ficar registado.

«Ele se calhar vai odiar esta foto mas eu achei fofa demais para ficar só para mim», começou por escrever Ariana Miranda.

A declaração tornou-se ainda mais emotiva quando a ex-concorrente falou sobre a presença constante de Diogo na sua vida e sobre a felicidade que sente por partilharem uma relação: «Quando olho para todas as fotos que temos e quando olho para o meu lado e vejo que estás lá todos os dias, a todos os minutos da tua vida a fazer parte da minha sinto-me agradecida e apaixonada por ti e por nós», acrescentou.

Ariana terminou a mensagem com uma declaração de amor sem reservas, garantindo acreditar que os dois estão destinados a permanecer juntos: «Abençoados por nós termos um ao outro, disso não tenho dúvidas, é a minha alma gémea e eu amo-te para sempre», escreveu.

Uma relação que nasceu no meio da polémica

A relação de Ariana Miranda e Diogo Maia ficou conhecida do grande público durante o «Secret Story 10», marcado por um dos principais triângulos amorosos da edição, envolvendo também Eva Pais.

Diogo Maia entrou no reality show da TVI numa relação com Eva Pais, com quem mantinha um relacionamento de vários anos. Durante a participação no programa, porém, aproximou-se de Ariana Miranda, o que acabou por provocar o fim da relação com Eva e gerou fortes emoções dentro da casa.

A polémica acabou por ultrapassar as portas do reality show, mas, depois do final do programa, Ariana e Diogo decidiram continuar juntos. Nos últimos meses, os dois têm assumido cada vez mais a relação nas redes sociais e mostrado uma imagem de maior estabilidade e cumplicidade.

Agora, com esta nova dedicatória, Ariana Miranda volta a reforçar que a história de amor que começou de forma tão polémica no «Secret Story 10» atravessa atualmente uma fase bastante diferente, com o casal a fazer questão de mostrar publicamente a ligação que mantém.