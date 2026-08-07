Este envelope deixou Diogo em êxtase. E Ariana promete revelar o segredo

Ariana Miranda e Diogo Maia continuam juntos e cada vez mais apaixonados. Na tarde desta sexta-feira, dia 7 de agosto, a ex-concorrente decidiu surpreender o namorado e partilhou o resultado nas redes sociais.

Os vídeos publicados nos stories do Instagram mostram Diogo Maia a ser surpreendido com dois envelope contendo uma declaração de amor escrita por Ariana Miranda, acompanhada de mais uma surpresa no interior. Apesar de o conteúdo ter deixado o namorado a festejar e a transbordar de alegria, a concorrente optou por não revelar o que estava escrito, brincando com os seguidores: «Daqui a uns tempos vão ver o que era. Eu quando dou prendas dou para valer hahhah»

O ex-concorrente não escondeu a felicidade e agradeceu à namorada com carinhos sem fim.