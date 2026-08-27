Foram o casal mais polémico da história dos reality shows. O amor venceu e estão mais apaixonados que nunca: «Somos abençoados»

Ariana Miranda e Diogo Maia continuam a mostrar que o amor falou mais alto. Depois de uma passagem marcada pela polémica no Secret Story 10 da TVI, o casal mantém-se unido e não esconde a felicidade que vive atualmente.

Nas redes sociais, Ariana decidiu fazer uma declaração de amor ao companheiro e partilhou um storie com uma fotografia dos dois. Apesar de admitir que Diogo poderia não gostar particularmente da imagem, a jovem não resistiu em partilhá-la com os seguidores: «Ele se calhar vai odiar esta foto mas eu achei fofa demais para ficar só para mim», começou por escrever.

Ariana aproveitou depois o momento para revelar o significado que a relação tem para si e mostrar-se profundamente grata por ter Diogo ao seu lado. «Quando olho para todas as fotos que temos e quando olho para o meu lado e vejo que estás lá todos os dias, a todos os minutos da tua vida a fazer parte da minha sinto-me agradecida e apaixonada por ti e por nós», declarou.

A declaração tornou-se ainda mais emotiva quando Ariana afirmou sentir que os dois tiveram sorte por se terem encontrado. «Somos abençoados por nos termos um ao outro, disso não tenho dúvidas», afirmou, antes de deixar uma das declarações mais fortes ao companheiro: «És a minha alma gémea e eu amo-te para sempre».