Casa de luxo e armazém «abandonado»: Descubra como ficarão divididos os concorrentes no novo Big Brother

Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

Está no ar mais uma edição do Big Brother. 25 anos depois, o reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI! Cláudio Ramos é o apresentador. A gala de estreia está ao rubro, com a apresentação do leque de concorrentes.

Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.

Importa saber que os concorrentes do Big Brother 2025 vão ficar divididos entre dois espaços. Uma casa confortável e um armazém «abandonado».

confortável, espaçosa, alegre, vibrante; um armazém “abandonado” nos últimos 25 anos, que os concorrentes terão de tornar habitável, para as próximas semanas.

Veja, em baixo, o primeiro vídeo que mostra todos os cantos do Armazém:

Como será que cada grupo vai viver? Que ligações vão criar? Em quem irão confiar?