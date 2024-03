Arthur Almeida... o candidado a concorrente do «Big Brother» que consegue imitar corujas! Veja aqui o momento hilariante

As fotos mais sexy das candidatas a concorrentes do novo Big Brother

No Big Brother - A Escolha, apresentado por Maria Botelho Moniz, conhecemos mais uma dupla de candidatos a concorrentes da nova edição do «Big Brother», que vai estrear no próximo domingo: Arthur Almeida e Bárbara Gomes. Só um foi o escolhido... E foi Arthur Almeida! O candidato irá a votos do público na estreia do novo «Big Brother». Será que vai conseguir entrar? O voto será seu. Conheça melhor aqui o aspirante a concorrente:

A não perder: Tensão em estúdio! Arthur e Bárbara em confronto e bate boca...

No final do programa, em entrevista exclusiva, Arthur Almeida afirmou: «Eu estou uma pessoa extremamente competitiva. Além desse amor todo que eu trago, competitividade também». O candidato revelou o motivo pelo qual quer entrar na casa mais vigiada do país: «O Big Brother é um desafio. Gosto dessa experiência nova, além do mais é um sonho.» Para terminar, Arthur mostrou-nos um talento seu: «Consigo imitar uma coruja». Veja aqui: