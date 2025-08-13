Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto à mão armada e com os filhos presentes no local. Veja aqui o vídeo

Daniel e Liliana vivem momentos de terror: casal assaltado à mão armada com filhos no carro

Daniel e Liliana foram vítimas de um assalto violento à mão armada enquanto circulavam num Ferrari, com os filhos no banco de trás. O episódio, que durou cerca de 30 segundos, foi captado em vídeo a que o Jornal de Notícias teve acesso.

As imagens mostram que, após o casal parar a viatura, surge uma mota com dois ocupantes. O motociclo aproxima-se pela lateral do carro, junto ao condutor, e um dos suspeitos desce imediatamente, apontando uma arma de fogo a Daniel. Sem oferecer resistência, a vítima entrega um relógio ao assaltante.

Liliana, que seguia no lugar do pendura, ainda chega a sair do carro, mas é obrigada a voltar quando também fica sob ameaça. Durante todo o assalto, os dois suspeitos atuaram com capacetes, mantendo os rostos tapados. O homem armado transportava ainda uma mochila semelhante às usadas por estafetas de entrega de comida.

Os filhos do casal permaneceram sempre no banco de trás e só saíram do veículo depois de os assaltantes fugirem. Nenhum dos quatro ficou ferido e não houve disparos, como avança o orgão de comunicação social.