«Custa tanto»: Grávida, ex-concorrente do Big Brother chora morte. E há uma coincidência arrepiante

Ao Minuto

19:50
Armários e frigorificos interditos: Boris revoltado com decisão do 'Big' - Big Brother
10:37

Armários e frigorificos interditos: Boris revoltado com decisão do 'Big'

19:29
Nuno toma o pequeno almoço com Sara mas será que já esqueceu Raquel? - Big Brother
03:42

Nuno toma o pequeno almoço com Sara mas será que já esqueceu Raquel?

19:23
A aliança que parecia forte chegou ao fim: Tatiana, Boris e Ana Luísa entram em conflito - Big Brother
04:27

A aliança que parecia forte chegou ao fim: Tatiana, Boris e Ana Luísa entram em conflito

19:22
Tenso: Boris mente na cara de Ana Luísa e jura nunca a ter nomeado - Big Brother
03:46

Tenso: Boris mente na cara de Ana Luísa e jura nunca a ter nomeado

19:13
A nova guerra das Casas começou! Sara celebra mudança e tensão instala-se entre os concorrentes - Big Brother
05:08

A nova guerra das Casas começou! Sara celebra mudança e tensão instala-se entre os concorrentes

18:56
Íris explode com Sara e Joaquim: A concorrente é acusada de «dar espetáculo!» - Big Brother
03:53

Íris explode com Sara e Joaquim: A concorrente é acusada de «dar espetáculo!»

18:55
Joaquim insiste nos beijos e deixa Mariana à beira de um ataque de nervos. Miguel já reagiu - Big Brother
04:26

Joaquim insiste nos beijos e deixa Mariana à beira de um ataque de nervos. Miguel já reagiu

18:41
A pulseira do mau olhado voltou a incendiar a casa: João Ventura fica ofendido e Tatiana atira-se a Ana Luísa - Big Brother
04:32

A pulseira do mau olhado voltou a incendiar a casa: João Ventura fica ofendido e Tatiana atira-se a Ana Luísa

18:32
Tenso: João Ventura pede desculpa e tenta recuperar a relação com Tatiana - Big Brother
04:27

Tenso: João Ventura pede desculpa e tenta recuperar a relação com Tatiana

18:30
Acabou a brincadeira? Sara explode e Joaquim reage de forma inesperada - Big Brother
03:08

Acabou a brincadeira? Sara explode e Joaquim reage de forma inesperada

18:05
O prémio final mudou e os concorrentes ficam em êxtase! Saiba tudo - Big Brother
04:06

O prémio final mudou e os concorrentes ficam em êxtase! Saiba tudo

17:52
Lábios com lábios. A milímetros de distância, Nuno e Sara nunca estiveram tão próximos - Big Brother
01:50

Lábios com lábios. A milímetros de distância, Nuno e Sara nunca estiveram tão próximos

16:22
Ninguém diria que é ela! As imagens de Íris antes do Big Brother Verão que deixaram os internautas boquiabertos - Big Brother

Ninguém diria que é ela! As imagens de Íris antes do Big Brother Verão que deixaram os internautas boquiabertos

16:17
Do verde ao ruivo: Íris já teve vários visuais. E estas fotos provam-no - Big Brother

Do verde ao ruivo: Íris já teve vários visuais. E estas fotos provam-no

16:07
«Adora atenção e gosta de ser o centro»: João pica e Sara reage - Big Brother
02:48

«Adora atenção e gosta de ser o centro»: João pica e Sara reage

16:06
Sara arrasa Íris e a concorrente não se deixa ficar: «Chora por tudo e por nada» - Big Brother
05:25

Sara arrasa Íris e a concorrente não se deixa ficar: «Chora por tudo e por nada»

15:47
«Sou uma mulher provocadora»: Tatiana fala abertamente e deixa tudo em pratos limpos - Big Brother
02:25

«Sou uma mulher provocadora»: Tatiana fala abertamente e deixa tudo em pratos limpos

14:55
Esposa de Boris envia avião e deixa recado sobre Joana: «Sozinho...» - Big Brother

Esposa de Boris envia avião e deixa recado sobre Joana: «Sozinho...»

14:52
Sara e Joaquim rasgam Miguel: «É um pica miolos» - Big Brother
06:37

Sara e Joaquim rasgam Miguel: «É um pica miolos»

14:35
De costas voltadas? Tatiana desabafa com Nuno e Sara sobre Joaquim: «Cada um é responsável pelos seus atos» - Big Brother
08:28

De costas voltadas? Tatiana desabafa com Nuno e Sara sobre Joaquim: «Cada um é responsável pelos seus atos»

12:59
Vanessa atribui compotas “pouco doces”. E estas foram as reações - Big Brother
10:51

Vanessa atribui compotas “pouco doces”. E estas foram as reações

12:50
Íris envolve-se em "bate-boca" tenso com Joaquim: «Quem te avisa teu amigo é» - Big Brother
02:08

Íris envolve-se em "bate-boca" tenso com Joaquim: «Quem te avisa teu amigo é»

12:43
Raquel desabafa na “Casa da Avó»: «Eu tenho de pensar também no público» - Big Brother
05:48

Raquel desabafa na “Casa da Avó»: «Eu tenho de pensar também no público»

11:46
Ataque de ciúmes? Depois de pequeno-almoço com Sara, Raquel faz perguntas a Nuno - Big Brother
02:23

Ataque de ciúmes? Depois de pequeno-almoço com Sara, Raquel faz perguntas a Nuno

11:42
Nuno toma pequeno-almoço com Sara, mas não esquece Raquel: «Queres que tire o fiambre?» - Big Brother
01:22

Nuno toma pequeno-almoço com Sara, mas não esquece Raquel: «Queres que tire o fiambre?»

Acompanhe ao minuto

«Custa tanto»: Grávida, ex-concorrente do Big Brother chora morte. E há uma coincidência arrepiante

  • Big Brother
«Custa tanto»: Grávida, ex-concorrente do Big Brother chora morte. E há uma coincidência arrepiante - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A jovem está de coração partido.

Aurora Sousa, ex-concorrente do Big Brother 2021, está a viver dias de profunda dor. Grávida da primeira filha, a jovem revelou nas redes sociais a morte da avó, Maria, através de uma longa e emotiva homenagem que tocou os seguidores.

No texto publicado no Instagram, Aurora confessou que nunca encontrou coragem para imaginar este momento: "Existem coisas na vida para as quais ninguém nos prepara, e a tua partida é uma delas."

A antiga concorrente recordou a força da avó ao longo da vida, destacando os valores que transmitiu à família: "Ensinaste-nos que com amor e bondade tudo se consegue (...). Nunca deixaste a tua família cair." Aurora admitiu ainda o sofrimento que sente com esta perda: "É por isso que custa tanto, avó, a tua partida."

 

A coincidência que torna tudo ainda mais emocionante

A despedida ficou marcada por um pormenor particularmente comovente. É que Aurora está grávida de uma menina que se chamará Maria, precisamente o nome da avó que agora perdeu.

Na publicação, a futura mãe explica que a filha será a primeira bisneta que não terá oportunidade de conhecer a bisavó, mas garante que fará questão de lhe contar quem ela foi.

"Prometo-te, em meu nome, que a tua 10.ª bisneta, a primeira que não te irá conhecer fisicamente, ela vai saber tudo sobre ti, e vai entender o porquê de ter o teu nome."

Desta forma, o nome Maria continuará na família como uma homenagem à matriarca, perpetuando o seu legado junto das gerações futuras.

Aurora Sousa terminou a sentida mensagem com palavras de esperança, mostrando a convicção de que o amor permanece para sempre: "Hoje digo-te apenas um 'até já', porque tenho a certeza que o amor não conhece despedidas definitivas."

Temas: Aurora Sousa Morte Luto Avó

Fora da Casa

Cristina Ferreira não ficou indiferente a esta medida debatida no Parlamento e a reação dá que falar

Há 2h e 32min

Comoveu o País com a perda da filha. Semanas depois volta a arrepiar: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Há 2h e 39min

Já nasceu o primeiro filho de João Mota: Todos os detalhes aqui

Hoje às 16:36

Comentador do Big Brother reage a ataque: «Disse que eu tenho inveja dele. Mas isto cabe na cabeça de alguém?»

Hoje às 16:26

Carolina Pinto ensinou-nos a fazer a massa de camarão mais fácil do mundo

Hoje às 14:35

Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

Hoje às 12:52
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

Hoje às 12:52

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem o programa Dois às 10 com notícia de morte inesperada

Hoje às 11:13

Ninguém diria que é ela! As imagens de Íris antes do Big Brother Verão que deixaram os internautas boquiabertos

Hoje às 16:22
02:23

Ataque de ciúmes? Depois de pequeno-almoço com Sara, Raquel faz perguntas a Nuno

Hoje às 11:46

Conhece Marta Cardoso da televisão, mas poucos sabem que esse não é o seu trabalho a tempo inteiro. Saiba qual é

Hoje às 09:35
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira não ficou indiferente a esta medida debatida no Parlamento e a reação dá que falar

Há 2h e 32min

Comoveu o País com a perda da filha. Semanas depois volta a arrepiar: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Há 2h e 39min

«Custa tanto»: Grávida, ex-concorrente do Big Brother chora morte. E há uma coincidência arrepiante

Há 3h e 42min

Já nasceu o primeiro filho de João Mota: Todos os detalhes aqui

Hoje às 16:36

Comentador do Big Brother reage a ataque: «Disse que eu tenho inveja dele. Mas isto cabe na cabeça de alguém?»

Hoje às 16:26
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Já nasceu o primeiro filho de João Mota: Todos os detalhes aqui

Hoje às 16:36

Esposa de Boris envia avião e deixa recado sobre Joana: «Sozinho...»

Hoje às 14:55

Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

Hoje às 12:52

Joana d'Albuquerque surpreende todos ao surgir junto de uma das influenciadoras do Brasil mais faladas do momento

Hoje às 11:42

Marisa Pires mostra-se rendida a Pedro Jorge e aos filhos, numa declaração que comove: «Amo-vos tanto»

Hoje às 10:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

A família aumentou! Inês Morais recebe nova bebé: "Olá, Pilar!"

Hoje às 16:08

Criticado, Cândido Pereira reage: "Não se pode levar a sério"

Hoje às 15:04

Luto. Ex-concorrente do Big Brother vive a maior dor após perder a filha: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Hoje às 08:43

Após perder a filha, ex-concorrente do "Big Brother" lamenta: "Nunca mais serei a mesma pessoa"

Ontem às 19:34

Tintim por tintim: Marta Cardoso esclarece tudo sobre trabalho fora da TV

Ontem às 12:11
Ver Mais Outros Sites