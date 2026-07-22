«Custa tanto»: Grávida, ex-concorrente do Big Brother chora morte. E há uma coincidência arrepiante

Aurora Sousa, ex-concorrente do Big Brother 2021, está a viver dias de profunda dor. Grávida da primeira filha, a jovem revelou nas redes sociais a morte da avó, Maria, através de uma longa e emotiva homenagem que tocou os seguidores.

No texto publicado no Instagram, Aurora confessou que nunca encontrou coragem para imaginar este momento: "Existem coisas na vida para as quais ninguém nos prepara, e a tua partida é uma delas."

A antiga concorrente recordou a força da avó ao longo da vida, destacando os valores que transmitiu à família: "Ensinaste-nos que com amor e bondade tudo se consegue (...). Nunca deixaste a tua família cair." Aurora admitiu ainda o sofrimento que sente com esta perda: "É por isso que custa tanto, avó, a tua partida."

A coincidência que torna tudo ainda mais emocionante

A despedida ficou marcada por um pormenor particularmente comovente. É que Aurora está grávida de uma menina que se chamará Maria, precisamente o nome da avó que agora perdeu.

Na publicação, a futura mãe explica que a filha será a primeira bisneta que não terá oportunidade de conhecer a bisavó, mas garante que fará questão de lhe contar quem ela foi.

"Prometo-te, em meu nome, que a tua 10.ª bisneta, a primeira que não te irá conhecer fisicamente, ela vai saber tudo sobre ti, e vai entender o porquê de ter o teu nome."

Desta forma, o nome Maria continuará na família como uma homenagem à matriarca, perpetuando o seu legado junto das gerações futuras.

Aurora Sousa terminou a sentida mensagem com palavras de esperança, mostrando a convicção de que o amor permanece para sempre: "Hoje digo-te apenas um 'até já', porque tenho a certeza que o amor não conhece despedidas definitivas."