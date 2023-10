Caos após avião polémico para as «amigas» de Monteiro. Vina e Hugo também foram visados. Saiba tudo

Vina Ribeiro: «Porque é que eu não recebo um avião a dizer para ter cuidado com os outros?»

Francisco Monteiro analisa avião polémico: «Tem a ver com posições relativamente à Márcia»

A tarde desta sexta-feira ficou marcada pela passagem de um avião nos céus da Malveira, que causou uma confusão na casa e nos nossos concorrentes.

«Amigas, deixem o Francisco Monteiro queimar-se sozinho. Cuidado com Vina e Hugo», lia-se na mensagem aérea que deixou a casa em alvoroço e os concorrentes muito confusos.

Quem mostrou ter as ideias bem claras foi Hugo Andrade, que diz ter «percebido muito bem» a mensagem que quiseram passar com o avião.

«As amigas neste caso seriam as «mean girls»(Jéssica, Joana e Iasmim) para elas deixarem-te queimar sozinho a ti e para terem cuidado comigo e com a Vina», explicou.

O concorrente continuou o seu raciocínio: «Ou seja, posições que tu tomas, em que as tuas amigas podem tomar posições do teu lado ou defenderem-te, estão a dizer para te deixarem queimar sozinho e não tomarem posições para o teu lado e ainda para elas terem cuidado comigo e com a Vina».

«Vê as coisas que têm acontecido aqui em casa, ontem a Jéssica questionou-me sobre a Márcia, como é que tinha evoluído, depois a Joana recebe um avião a dizer ‘permanece neutra’, estão quase a assumir que ela é tendenciosa pela amizade que tem com o Zaza e hoje as amigas vêm dizer para elas ‘cagarem’ nele e para terem cuidado connosco», rematou.

Também Francisco Monteiro interpretou o avião e, em conversa com Sílvia Silva, disse considerar que «é negativo». «Foi tipo 'deixem-no ir sozinho', foi quase como 'não lhe deem a mão, ele que se afogue'», afirmou.