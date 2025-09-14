Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

A grande final do Big Brother aconteceu na passada sexta-feira e o momento mais falado da noite foi a vitória de Jéssica Vieira contra Catarina Miranda, a sua eterna rival durante todo o programa.

O momento foi de tal forma importante que uma das cantoras mais famosas de Portugal, Bárbara Bandeira, interrompeu o seu concerto para perguntar quem tinha ganho o Big Brother, fazendo depois uma festa ímpar ao saber que tinha sido Jéssica Vieira.

A reação efusiva de Bárbara Bandeira correu o País e tornou-se viral, tendo sido altamente partilhada nas redes sociais, como se comprova no vídeo que está a circular no X (antigo Twitter).

Agradecimento emotivo

Em disputa direta com Catarina Miranda, que ficou em segundo lugar, Jéssica Vieira conquistou o público e levou para casa o prémio de 30 mil euros.

Poucas horas depois da vitória, a jovem recorreu às redes sociais para deixar as suas primeiras palavras de agradecimento. Numa publicação no Instagram, Jéssica partilhou a sua felicidade e destacou o apoio recebido ao longo da aventura televisiva:

«✨ Queridos amigos, família e a todos que caminharam ao meu lado. Hoje o meu coração transborda de gratidão. Esta vitória no Big Brother não é só minha – é nossa. 💜 Cada voto, cada palavra de carinho, cada gesto de apoio foi combustível para eu acreditar e chegar até aqui», disse.

Jéssica continuou: «Obrigada a todos que nunca deixaram de acreditar em mim, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigada a quem vibrou com as minhas conquistas, a quem me defendeu, a quem me apoiou em silêncio e a quem fez barulho lá fora. Vocês foram a minha força, o meu pilar e a minha motivação».

«Esta vitória é a prova de que, juntos, conseguimos transformar sonhos em realidade. E é também a prova de que o amor e ser real valem sempre a pena. 💜✨Do fundo do coração: obrigada, obrigada, obrigada! Esta vitória é nossa. 🚀 Com todo o meu amor, Jéssica», rematou a grande vencedora.

A mensagem emocionou seguidores e multiplicaram-se as reações de carinho. Muitos sublinharam a autenticidade da vencedora, que ao longo do programa conquistou o público com a sua postura e determinação.

Com o título de vencedora do Big Brother Verão e um prémio de 30 mil euros, Jéssica sai da casa mais vigiada do país com a promessa de novos desafios e com o coração «a transbordar de gratidão», como fez questão de partilhar.

Regresso a casa em boa companhia

Depois de uma noite de emoções fortes, a vencedora do Big Brother Verão não seguiu sozinha para casa. À sua espera estava uma companhia especial e bem conhecida do público: Márcia Soares, ex-concorrente e grande amiga que nunca deixou de a apoiar durante a competição.

A vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão continua a gerar momentos de grande emoção fora da casa mais vigiada do país. Depois de conquistar o público e vencer a edição frente a Catarina Miranda, a jovem reencontrou-se com a amiga Márcia Soares, ex-concorrente de uma edição anterior do Big Brother Verão.

Márcia esteve sempre a apoiar Jéssica ao longo da competição, demonstrando publicamente a sua amizade e confiança no percurso da agora vencedora. O reencontro, após a grande final, foi marcado por lágrimas, abraços apertados e muita cumplicidade.

Entre sorrisos e emoção, as duas trocaram palavras de carinho e mostraram a força de uma amizade que resistiu ao tempo e às diferentes edições do programa. O momento rapidamente se destacou nas redes sociais, onde fãs elogiaram a ligação autêntica entre as duas ex-concorrentes.

Mais do que uma vitória individual, Jéssica tem feito questão de partilhar este triunfo com todos os que a apoiaram, e o reencontro com Márcia Soares foi a prova de que o Big Brother também deixa laços que permanecem para além do jogo. «Amizade mais bonita 🩷», «É sobre isto que vale a pena AMOR !!!💖💖👑👑», «O tão aguardado momento. Que amizade incrível 😍», pode ler-se.