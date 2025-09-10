Um milhão num dia? Estrela de reality-show revela segredo do sucesso. E é mais simples do que parece

Barbara Corcoran, jurada do reality-show norte-americano 'Shark Thank' e apresentadora do 'The Milionaire Broker’, tem um percurso invejável e marcante, com uma fortuna avultada, símbolo de muito trabalho e dedicação.

Mas o sucesso não fica só para si. Nas redes sociais, a empresária partilhou dicas com os seguidores sobre como conseguiu fazer um milhão em apenas um dia, bem como conselhos para enriquecer e que passam por coisas mais simples do que pode pensar.

Para além da sua carreira e fortuna, Barbara Corcoran é também é um verdadeiro exemplo de que a idade não é impedimento para nada e é apenas isso: um número. A empresária surpreendeu tudo e todos ao surgir de biquíni nas redes sociais aos 76 anos, exibindo um físico impressionante.

«This is what being a New Yorker feels like! 🍂❤️ My heart says summer but my calendar says Fall…». Traduzindo: «Isto é o que sente uma Nova-Iorquina. O meu coração diz verão, mas o calendário diz outono».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Barbara em biquíni, mas também todas as dicas para o sucesso.