Cara conhecida passou por uma mudança radical. Veja o antes e o depois
- Big Brother
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Bárbara Gomes ficou conhecida do público através da sua participação no Big Brother, mas os anos passaram e a antiga concorrente deixou para trás a imagem com que entrou no reality show. Mais discreta e longe da exposição televisiva, tem mostrado nas redes sociais uma versão renovada de si própria.
«Bárbara Gomes tem 23 anos. É comissária de bordo e vem de Cascais. É uma das candidatas a concorrente do Big Brother 2024 e vai lutar pelo lugar enfrentando Arthur Almeida.
Bárbara Gomes é de São Domingos de Rana e aos 12 anos emigrou para o Canadá com a mãe e os irmãos. Não se adaptou no estrangeiro e acabou por regressar a Portugal. Atualmente vive sozinha. Foi comissária de bordo e viveu seis meses na Arábia Saudita. Diz que gosta de ser provocadora e que a chamam de ”excessiva”, mas garante que apenas se entrega a tudo a 100%.». Recorda-se disto?
Quando Bárbara Gomes entrou no Big Brother, estava longe de imaginar o impacto que aquela experiência teria na sua vida. A passagem pelo reality show colocou-a sob os holofotes e fez com que passasse a ser reconhecida pelos portugueses.
Na altura, o público conheceu uma Bárbara diferente daquela que hoje surge nas redes sociais. O tempo passou, novas experiências foram vividas e a antiga concorrente foi também mudando a forma como se apresenta.
É precisamente essa evolução que mais chama a atenção quando se comparam os registos da época em que participou no programa com as fotografias mais recentes. O estilo mudou, a imagem amadureceu e Bárbara parece estar numa fase completamente diferente daquela que os espectadores conheceram no reality show.
Ao longo dos anos, a antiga concorrente foi deixando para trás a exposição constante que marcou a sua passagem pela televisão. As redes sociais passaram a ser uma das principais formas de manter o contacto com quem continua interessado no seu percurso, permitindo acompanhar alguns dos momentos que fazem parte da sua vida atualmente. E é através desses registos que se percebe melhor a transformação.
Mais do que uma simples mudança de aparência, a transformação acompanha também uma nova etapa pessoal. A experiência televisiva ficou no passado e Bárbara teve oportunidade de crescer longe do ambiente intenso da casa mais vigiada do país.
Para quem a conheceu através do programa, rever imagens antigas e compará-las com a Bárbara dos dias de hoje acaba por ser uma verdadeira viagem no tempo.
A antiga concorrente mudou, amadureceu e construiu uma nova imagem — e a diferença entre a Bárbara que entrou no Big Brother e aquela que hoje se mostra é difícil de ignorar.