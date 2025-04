Bárbara Parada partilha imagens do seu “dia perfeito”

As férias muito animadas de Bárbara Parada com amigos… Veja as imagens!

Bárbara Parada partilha imagens do dia de praia com os amigos

A ex-concorrente do Big Brother chama a atenção para o outro lado das redes sociais

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, aproveitou o regresso do bom tempo no fim de semana para dar o seu primeiro mergulho do ano. Bárbara partilhou o momento nas redes sociais, revelando que passou um dia animado ao lado de amigos, destacando: “Mas que dia perfeito foi este”.

Bárbara Parada tem tido uma forte presença nas redes sociais, recorde-se da publicação que fez onde mostrou o outro lado das redes sociais, avisando que nem tudo o que parece é. A ex-concorrente do Big Brother mostrou excertos de vídeos que publicou nas redes sociais aparentemente feliz e de bem com a vida, com a legenda: «Como me mostrava nas redes sociais».

Bárbara ressalvou a importância de não acreditar em tudo o que se vê nas redes sociais: «Nem tudo o que vemos nas redes é o que parece», escreveu, alertando assim os seguidores.

Ainda assim, a ex-concorrente do Big Brother aproveitou o bom tempo para se divertir com os amigos na praia.

Veja aqui as imagens: