Bárbara Parada sem medo das críticas: «Fui a Fátima assim vestida»

Bárbara Parada partilhou um conjunto de fotografias alusivas ao mês de junho e, entre os vários registos, destaca-se uma imagem em que a empresária posa no Santuário de Fátima.

Na foto em causa, a ex-concorrente do Big Brother surge com um coordenado curto cor de rosa, com um decote acentuado. O look foi usado durante uma entrevista ao programa Bom Dia, Alegria, do V+.

«Fui a Fátima assim vestida, sim, porque fui direta do programa. Deus acolhe todos. Agradecer como sempre», escreveu na legenda da foto.

Veja aqui a imagem em questão: