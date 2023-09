Bárbara Parada faz desabafo sobre 'Big Brother': «A aventura mais especial da minha vida»

Polémico - Miguel Vicente abandona direto no TVI Extra e Bárbara Parada reage: «Se soubesse que ele ia estar aqui…»

Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother», esteve no programa «Dois às 10» a falar sobre a sua participação no reality show, mas antes deixou uma reflexão nas redes sociais sobre o assunto.

«Para o meu bem psicológico, há muito tempo que eu não falo nem quero ouvir falar em Big Brother. Quando eu tenho problemas, não penso neles e muito menos falo deles. Sempre foi a minha maneira de me resolver», começou por escrever.

A ex-concorrente acrescentou: «Ainda é recente, passei muito tempo lá dentro e mexe comigo. Foi/é muito marcante. Mas cheguei à conclusão que a experiência BB não foi um problema para mim mas foi sim a experiência e aventura mais especial da minha vida».

«Tenho a dizer que eu fui muito feliz lá e só tenho memórias maravilhosas. Sinceramente, ainda não caí na realidade que estive mesmo num reality show e, para já, continuo sem querer falar disto e ver-me na TV apesar que estou muito orgulhosa do meu percurso. Abriu-me asas para o meu futuro e estarei eternamente grata pela oportunidade e experiência», sublinhou.

Bárbara Para deixou ainda um conselho aos futuros concorrentes: «Divirtam-se, desfrutem e aproveitem ao máximo cada segundo. Os dias vão parecer que demoram eternidades a passar e o facto de não saberem nada cá fora/vossa família é lixado sim mas acreditem que num piscar de olhos já estão cá fora e não voltam a repetir essa experiência pela primeira vez, é única».

«Mas nunca se esqueçam que estou num jogo, ofereçam-nos entretenimento. Dentro da casa estão protegidos de tudo, é desafiante a todos os níveis, não é para todos mas é altamente juro. Aproveitem», rematou a ex-concorrente.