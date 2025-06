Bárbara Parada mostra fotos inéditas e recorda fase de vida: «Estava sempre com cara de poucos amigos»

Bárbara Parada, conhecida pela sua participação no Big Brother e pelo atual relacionamento com Francisco Monteiro, partilhou recentemente um momento especial e nostálgico com os fãs. Bárbara recuou até à infância e mostrou, nas stories do Instagram, vários catálogos e revistas com fotografias suas enquanto modelo infantil.

No vídeo, Bárbara Parada folheia um catálogo antigo onde surge em diversas produções fotográficas. Entre sorrisos e memórias, acabou por mostrar também uma página de uma revista da altura onde foi destaque.

«Era muito fofa, só que era muito tímida. Estava sempre com cara de poucos amigos», confessou, divertida, enquanto mostrava as imagens aos seguidores.

Mais uma vez, a ex-concorrente do reality show voltou a mostrar o seu lado mais genuíno e próximo do público.

Ora veja: