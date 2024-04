Bárbara Parada incendeia as redes sociais com novos vídeos em bíquini! Veja aqui

Bárbara Parada volta a arrancar suspiros! Numa partilha na sua rede social pessoal, a ex-concorrente do «Big Brother» e do «Desafio Final» partilhou vídeos e fotografias onde surge mais sensual do que nunca! Confira aqui:

Foi jogadora profissional de voleibol durante alguns anos tendo sido inclusivamente campeã nacional. Tem mais de 100.000 seguidores no TikTok e no instagram e diverte-se muito a fazer os seus vídeos, que segundo ela são sempre espontâneos. Afirma que é a alma da festa e, sem se esforçar, que consegue ser o centro das atenções... Em criança, já é era linda! Veja aqui.