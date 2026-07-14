De estrela de reality a campeã nacional: esta conhecida ex-concorrente alcança o que poucos conseguem

Bárbara Parada tem mais um motivo para celebrar. A ex-concorrente da Casa dos Segredos recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores uma conquista especial no mundo do desporto.

A jovem revelou que participou, pela primeira vez, no Campeonato Nacional de Padel e surpreendeu ao sagrar-se campeã logo na estreia.

«Inscrevi-me pela 1.ª vez no campeonato nacional de padel e saí de lá Campeã Nacional», escreveu na legenda de uma publicação onde reúne vários momentos da competição.

Conhecida pelo seu sentido de humor, Bárbara aproveitou ainda para brincar com as expressões que faz durante os jogos. "Post dedicado ao padel por isso vão fotos de mim a jogar com as caras horríveis que faço. Tenho de treinar caras bonitas a jogar, isso é o mais importante", comentou, entre emojis.

A influenciadora terminou a publicação com mais uma nota divertida, respondendo às críticas que já recebeu sobre a forma como segura a raquete: «Btw 5 anos de azar para quem disser que eu não sei pegar na raquete. Já seiiiiii leave me alone», atirou.

A publicação rapidamente recebeu centenas de reações e mensagens de felicitações dos seguidores, que fizeram questão de assinalar a conquista da jovem.