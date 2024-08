Bárbara Parada mostra-se com campeão olímpico Iuri Leitão: «Nada acontece por acaso»

Bárbara Parada esteve com Iúri Leitão , na passada quinta-feira, dia 15. No instagram, a jovem foi partilhando algumas imagens e vídeos deste encontro especial com o campeão olímpico de ciclismo.

«Há 5 dias ganhou o ouro olímpico e está a treinar neste momento. Nada acontece por acaso», escreveu a ex-concorrente no Big Brother ao partilhar um vídeo de Iuri a treinar. Veja aqui:

No mesmo dia, a nortenha mostrou as medalhas que o atleta conquistou, recentemente, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, uma de prata e uma de ouro.

Ao tocar nas medalhas, escreveu: «Juro, por tudo, que me emocionei de verdade. O meu sonho de criança... pensava que, um dia, iria aos Jogos Olímpicos».

«Já toquei numa medalha olímpica. Estão tão feliz», acrescentou.