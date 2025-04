Que bomba! Saiba quanto custa o novo carro de Bárbara Parada... E é muito acima dos 50 mil euros

Dia dos namorados: Todas as imagens do plano de sonho de Bárbara Parada e Francisco Monteiro

🚗 Bárbara Parada mostra novo carro nas redes sociais, numa parceria temporária que fez com um stand de automóveis.

Bárbara Parada continua a dar cartas no mundo digital e, na passada quinta-feira, 10 de abril, surpreendeu os seguidores com uma partilha que deixou no ar a possibilidade de ter adquirido um novo carro: «O meu parceiro dos próximos tempos», escreveu.

A ex-concorrente do Big Brother recorreu às redes sociais, nomeadamente ao Instagram e TikTok, para partilhar imagens onde surge ao lado de um automóvel, com um ar visivelmente entusiasmado. Trata-se de um SUV Range Rover Evoque, pertencente à marca inglesa Land Rover. Este carro custa cerca de 64 mil euros.

Com uma presença digital cada vez mais forte, Bárbara Parada mantém-se ativa como influenciadora, partilhando momentos do dia a dia, colaborações com marcas e agora, ao que tudo indica, mais um marco pessoal.