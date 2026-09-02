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Bárbara Parada abre as portas da sua casa de sonho. E esta divisão vai deixá-lo boquiaberto

  • Sofia Noval Baptista
Bárbara Parada abre as portas da sua casa de sonho. E esta divisão vai deixá-lo boquiaberto - Big Brother
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A nova casa de Bárbara Parada e Guilherme Baptista já começa a ganhar forma e há um espaço que merece especial destaque. A ex-concorrente do Big Brother abriu as portas do seu closet de sonho e revelou aos seguidores todos os pormenores de um projeto que idealizou ao detalhe.

Depois de dar um novo passo na relação com Guilherme Baptista, com quem comprou recentemente uma casa, Bárbara Parada decidiu mostrar uma das divisões que mais entusiasmo parece despertar. Num vídeo publicado no TikTok, apresentou o closet que idealizou para o novo lar e explicou aos seguidores como nasceu o projeto.

Mais do que escolher simplesmente um espaço para guardar roupa e acessórios, Bárbara teve um papel ativo na conceção do closet. A ex-concorrente do Big Brother explicou que foi ela própria quem pensou no espaço e na forma como gostaria de o organizar, tendo depois recorrido a uma designer, contratada pelo casal, para transformar essas ideias num projeto.

No vídeo, Bárbara vai mostrando os diferentes elementos do closet e partilhando os detalhes que fizeram parte da sua visão. A organização do espaço, a distribuição dos compartimentos e a forma como tudo foi pensado refletem aquilo que pretendia para esta divisão da nova casa.

E, perante um closet pensado tão ao pormenor, surgiu uma questão inevitável: afinal, onde fica o espaço de Guilherme Baptista?

A resposta surgiu num momento de cumplicidade entre o casal. Num tom divertido, Guilherme questiona Bárbara sobre qual será a parte do closet que lhe pertence. A resposta não poderia ser mais reveladora da dinâmica entre os dois.

Ainda num tom de brincadeira, Bárbara e Guilherme acabam por concluir que o namorado terá direito a uma das gavetas mais pequenas do espaço. A provocação ficou registada no vídeo e transformou-se num dos momentos mais divertidos da apresentação do closet

A nova casa do casal começa assim a ganhar identidade, com Bárbara Parada a mostrar aos seguidores alguns dos espaços que fazem parte desta nova etapa da vida a dois. E, pelo que deixou perceber, o closet será certamente uma das divisões mais especiais para a jovem.

Veja mais alguns detalhes do novo lar de Bárbara Parada e Guilherme Batista.

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Temas: Bárbara Parada

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