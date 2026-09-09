Casa nova de Bárbara Parada tem detalhe com «sensação de hotel»: veja as imagens do item de luxo

Depois de dar um novo passo na relação com Guilherme Baptista, com quem comprou recentemente uma casa, Bárbara Parada está a viver uma fase especial. A finalista do «Big Brother 2022» tem vindo a partilhar alguns pormenores deste novo capítulo com os seguidores.

Desta vez, as atenções foram para o colchão escolhido pela ex-concorrente do «Big Brother»: «Um bom colchão não é um luxo, é uma prioridade», começou por escrever Bárbara Parada na legenda das imagens partilhadas no Instagram.

A influenciadora revelou ainda que conseguiu encontrar exatamente aquilo que procurava para o novo quarto: «Finalmente, encontrei aquela sensação de cama de hotel que tanto procurava», acrescentou.

Entre escolhas para a decoração e os diferentes detalhes que vão dando forma ao novo lar, desta vez foi o conforto que mereceu destaque.

Recentemente, num vídeo publicado no TikTok, Bárbara apresentou o closet que idealizou para o novo lar e explicou aos seguidores como nasceu o projeto.

Mais do que escolher simplesmente um espaço para guardar roupa e acessórios, Bárbara teve um papel ativo na conceção do closet. A ex-concorrente do Big Brother explicou que foi ela própria quem pensou no espaço e na forma como gostaria de o organizar, tendo depois recorrido a uma designer, contratada pelo casal, para transformar essas ideias num projeto.

No vídeo, Bárbara vai mostrando os diferentes elementos do closet e partilhando os detalhes que fizeram parte da sua visão. A organização do espaço, a distribuição dos compartimentos e a forma como tudo foi pensado refletem aquilo que pretendia para esta divisão da nova casa.

E, perante um closet pensado tão ao pormenor, surgiu uma questão inevitável: afinal, onde fica o espaço de Guilherme Baptista?

A resposta surgiu num momento de cumplicidade entre o casal. Num tom divertido, Guilherme questiona Bárbara sobre qual será a parte do closet que lhe pertence. A resposta não poderia ser mais reveladora da dinâmica entre os dois.

Ainda num tom de brincadeira, Bárbara e Guilherme acabam por concluir que o namorado terá direito a uma das gavetas mais pequenas do espaço. A provocação ficou registada no vídeo e transformou-se num dos momentos mais divertidos da apresentação do closet.

A nova casa do casal começa assim a ganhar identidade, com Bárbara Parada a mostrar aos seguidores alguns dos espaços que fazem parte desta nova etapa da vida a dois. E, pelo que deixou perceber, o closet será certamente uma das divisões mais especiais para a jovem.

Veja mais alguns detalhes do novo lar de Bárbara Parada e Guilherme Batista.