Casa nova de Bárbara Parada tem detalhe com «sensação de hotel»: veja as imagens do item de luxo

Ao Minuto

20:25
Em lágrimas, Catarina Miranda abre jogo sobre o que aconteceu antes de entrar no BB All Stars: «O Francisco fez-me passar muito mal lá fora» - Big Brother
07:37

Em lágrimas, Catarina Miranda abre jogo sobre o que aconteceu antes de entrar no BB All Stars: «O Francisco fez-me passar muito mal lá fora»

20:06
«Não são amigos?»: Luís Gonçalves "pica" Francisco Monteiro. E tudo por causa de Miranda - Big Brother
01:11

«Não são amigos?»: Luís Gonçalves "pica" Francisco Monteiro. E tudo por causa de Miranda

20:03
«Eu compreendo»: Sónia Jesus e Jéssica Maria esclarecem desentendimentos - Big Brother
01:23

«Eu compreendo»: Sónia Jesus e Jéssica Maria esclarecem desentendimentos

19:54
Sónia implacável durante confronto: «Não faço questão nenhuma de ser amiga da Jéssica» - Big Brother
05:00

Sónia implacável durante confronto: «Não faço questão nenhuma de ser amiga da Jéssica»

19:49
De costas voltadas! Sónia Jesus “põe os pontos nos is” a Jéssica: «Não fazes nada aqui. Só apanhas sol» - Big Brother
03:04

De costas voltadas! Sónia Jesus “põe os pontos nos is” a Jéssica: «Não fazes nada aqui. Só apanhas sol»

19:46
Prova semanal deixa Sónia contra Francisco Monteiro: «Com a minha cara ninguém goza» - Big Brother
04:49

Prova semanal deixa Sónia contra Francisco Monteiro: «Com a minha cara ninguém goza»

19:41
Quem tem mais razão? Concorrentes dividem-se entre Miranda e Francisco Monteiro - Big Brother
04:54

Quem tem mais razão? Concorrentes dividem-se entre Miranda e Francisco Monteiro

19:36
Combinaram uma aliança? Francisco Monteiro e Catarina Miranda não deixam nada por dizer durante confronto - Big Brother
03:51

Combinaram uma aliança? Francisco Monteiro e Catarina Miranda não deixam nada por dizer durante confronto

19:33
Durante confronto, Catarina Miranda atira a Francisco Monteiro: «És um mimado acomodado» - Big Brother
07:22

Durante confronto, Catarina Miranda atira a Francisco Monteiro: «És um mimado acomodado»

19:32
De amigos a rivais: Catarina Miranda e Francisco Monteiro já não se podem ver. E este vídeo resume os motivos - Big Brother
06:14

De amigos a rivais: Catarina Miranda e Francisco Monteiro já não se podem ver. E este vídeo resume os motivos

19:14
Catarina Miranda desfaz-se em lágrimas com palavras de David Diamond: «Ele é mesmo indelicado comigo» - Big Brother
04:00

Catarina Miranda desfaz-se em lágrimas com palavras de David Diamond: «Ele é mesmo indelicado comigo»

19:09
Teresa aponta o dedo a David Maurício: «Não gosto da maneira como me fala. Como se lhe devesse alguma coisa» - Big Brother
02:28

Teresa aponta o dedo a David Maurício: «Não gosto da maneira como me fala. Como se lhe devesse alguma coisa»

19:01
«Estás a ser contraditória»: Vera não perdoa Joana Sobral - Big Brother
04:31

«Estás a ser contraditória»: Vera não perdoa Joana Sobral

18:56
Após atitude inesperada, Francisco Monteiro confronta Miguel Vicente: «Mas eu venho representar a Teresa ou venho falar por mim próprio?» - Big Brother
03:48

Após atitude inesperada, Francisco Monteiro confronta Miguel Vicente: «Mas eu venho representar a Teresa ou venho falar por mim próprio?»

18:41
Miguel atribui “fada birrenta” a Luís Gonçalves. E esta foi a reação do concorrente - Big Brother
04:05

Miguel atribui “fada birrenta” a Luís Gonçalves. E esta foi a reação do concorrente

18:30
Durante discussão, Luís envolve Afonso Leitão. E Miranda reage: «Ele era um senhor ao teu lado» - Big Brother
05:18

Durante discussão, Luís envolve Afonso Leitão. E Miranda reage: «Ele era um senhor ao teu lado»

18:28
Luís envolve-se em discussão de Miguel e Miranda. E a concorrente explode: «És o maior machista desta casa (…) És agressivo» - Big Brother
05:18

Luís envolve-se em discussão de Miguel e Miranda. E a concorrente explode: «És o maior machista desta casa (…) És agressivo»

18:21
«Sou o peperoni»: Teresa passa-se durante prova. E o momento é hilariante - Big Brother
02:33

«Sou o peperoni»: Teresa passa-se durante prova. E o momento é hilariante

17:24
«Não confundas bondade com "otarisse"»: Vera passa-se com Pedro Fonseca - Big Brother
05:44

«Não confundas bondade com "otarisse"»: Vera passa-se com Pedro Fonseca

17:20
Desistência à vista. Francisco Monteiro confessa estar contrariado no Big Brother All Stars: «Porque é que não sais?» - Big Brother

Desistência à vista. Francisco Monteiro confessa estar contrariado no Big Brother All Stars: «Porque é que não sais?»

17:04
«Só me fazem de otária uma vez»: Vera revolta-se com atitude de Pedro Fonseca - Big Brother
07:23

«Só me fazem de otária uma vez»: Vera revolta-se com atitude de Pedro Fonseca

16:56
Érica confronta Pedro Fonseca: «Mas tens algum problema com o pessoal da Casa dos Segredos?» - Big Brother
03:12

Érica confronta Pedro Fonseca: «Mas tens algum problema com o pessoal da Casa dos Segredos?»

16:51
Vera perde a cabeça com Pedro Fonseca: «Não te ris mais na minha cara!» - Big Brother
05:44

Vera perde a cabeça com Pedro Fonseca: «Não te ris mais na minha cara!»

16:40
«Andamento!»: Prova de equipas gera discórdia - Big Brother
03:24

«Andamento!»: Prova de equipas gera discórdia

16:11
Equipa Miguel Vicente ou Diogo Cunha? Este foi o grupo vencedor. E o prémio deixou os concorrentes em êxtase - Big Brother
14:37

Equipa Miguel Vicente ou Diogo Cunha? Este foi o grupo vencedor. E o prémio deixou os concorrentes em êxtase

Acompanhe ao minuto

Casa nova de Bárbara Parada tem detalhe com «sensação de hotel»: veja as imagens do item de luxo

  • Big Brother
Casa nova de Bárbara Parada tem detalhe com «sensação de hotel»: veja as imagens do item de luxo - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Bárbara Parada continua a revelar pormenores da casa que adquiriu ao lado do namorado. Desta vez, a finalista do «Big Brother 2022» mostrou uma escolha para o quarto e não escondeu o entusiasmo com o resultado.

Depois de dar um novo passo na relação com Guilherme Baptista, com quem comprou recentemente uma casa, Bárbara Parada está a viver uma fase especial. A finalista do «Big Brother 2022» tem vindo a partilhar alguns pormenores deste novo capítulo com os seguidores.

Desta vez, as atenções foram para o colchão escolhido pela ex-concorrente do «Big Brother»: «Um bom colchão não é um luxo, é uma prioridade», começou por escrever Bárbara Parada na legenda das imagens partilhadas no Instagram.

A influenciadora revelou ainda que conseguiu encontrar exatamente aquilo que procurava para o novo quarto: «Finalmente, encontrei aquela sensação de cama de hotel que tanto procurava», acrescentou.

 

Entre escolhas para a decoração e os diferentes detalhes que vão dando forma ao novo lar, desta vez foi o conforto que mereceu destaque.

 

Recentemente, num vídeo publicado no TikTok, Bárbara apresentou o closet que idealizou para o novo lar e explicou aos seguidores como nasceu o projeto.

 

Mais do que escolher simplesmente um espaço para guardar roupa e acessórios, Bárbara teve um papel ativo na conceção do closet. A ex-concorrente do Big Brother explicou que foi ela própria quem pensou no espaço e na forma como gostaria de o organizar, tendo depois recorrido a uma designer, contratada pelo casal, para transformar essas ideias num projeto.

 

No vídeo, Bárbara vai mostrando os diferentes elementos do closet e partilhando os detalhes que fizeram parte da sua visão. A organização do espaço, a distribuição dos compartimentos e a forma como tudo foi pensado refletem aquilo que pretendia para esta divisão da nova casa.

 

E, perante um closet pensado tão ao pormenor, surgiu uma questão inevitável: afinal, onde fica o espaço de Guilherme Baptista?

 

A resposta surgiu num momento de cumplicidade entre o casal. Num tom divertido, Guilherme questiona Bárbara sobre qual será a parte do closet que lhe pertence. A resposta não poderia ser mais reveladora da dinâmica entre os dois.

 

Ainda num tom de brincadeira, Bárbara e Guilherme acabam por concluir que o namorado terá direito a uma das gavetas mais pequenas do espaço. A provocação ficou registada no vídeo e transformou-se num dos momentos mais divertidos da apresentação do closet

 

A nova casa do casal começa assim a ganhar identidade, com Bárbara Parada a mostrar aos seguidores alguns dos espaços que fazem parte desta nova etapa da vida a dois. E, pelo que deixou perceber, o closet será certamente uma das divisões mais especiais para a jovem.

 

Veja mais alguns detalhes do novo lar de Bárbara Parada e Guilherme Batista.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Bárbara Parada

Fora da Casa

O escândalo que ninguém sabia de uma das relações mais mediáticas do mundo dos famosos: Conheça a história completa

Hoje às 16:35

Com uma não vê futuro e a outra já levou a casa. Nuno esclarece relação com Raquel e Sara: «Estivémos...»

Hoje às 16:17

Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos

Hoje às 12:18

Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Hoje às 12:08

Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável

Hoje às 11:22

Ex-concorrente do Secret Story choca todos com separação polémica: «Não quero mais contacto com ela»

Hoje às 11:16
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Que estrondo»: Cristina Ferreira celebra 49 anos com um físico invejável

Hoje às 09:54

Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Hoje às 12:08

O momento mais esperado aconteceu: Jéssica confronta Sónia pela primeira vez e o clima ferve

Hoje às 12:58

Com uma não vê futuro e a outra já levou a casa. Nuno esclarece relação com Raquel e Sara: «Estivémos...»

Hoje às 16:17
01:17

«Punha-te daqui para fora, hoje»: David Diamond é implacável com o ex-namorado da filha

Hoje às 13:00
Ver Mais

Notícias

Casa nova de Bárbara Parada tem detalhe com «sensação de hotel»: veja as imagens do item de luxo

Há 3h e 3min

Desistência à vista. Francisco Monteiro confessa estar contrariado no Big Brother All Stars: «Porque é que não sais?»

Hoje às 17:20

O escândalo que ninguém sabia de uma das relações mais mediáticas do mundo dos famosos: Conheça a história completa

Hoje às 16:35

Com uma não vê futuro e a outra já levou a casa. Nuno esclarece relação com Raquel e Sara: «Estivémos...»

Hoje às 16:17

O momento mais esperado aconteceu: Jéssica confronta Sónia pela primeira vez e o clima ferve

Hoje às 12:58
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Ontem às 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Ontem às 15:33

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Ontem às 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Lágrimas no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: saiba o que aconteceu!

Hoje às 12:38

Casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: fato do noivo esconde... este segredo!

Hoje às 12:18

Bárbara Parada mostra o outro lado da sua vida: «Nas redes sociais tudo parece incrível, mas...»

Hoje às 10:31

Ana Barbosa: "Hoje tive de tomar uma das decisões mais injustas comigo"

Hoje às 09:42

Decoração inesperada da casa de banho e até um "polícia": tudo o que ninguém viu do casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro!

Hoje às 09:10
Ver Mais Outros Sites