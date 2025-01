«Adeus» em Paris: Bárbara Parada faz despedida emocionante e recebe apoio inesperado de um finalista do Big Brother! Veja aqui quem!

«Adeus» emocionante: Descubra aqui quem foi o finalista do ‘Big Brother’ que não deixou de apoiar Bárbara Parada?

Bárbara Parada, finalista do Big Brother - Desafio Final, partilhou uma mensagem de despedida que emocionou os seus seguidores. A viagem de Bárbara a Paris está a chegar ao fim e, através da sua página de Instagram, a jovem quis despedir-se deste capítulo de forma especial, revelando um local único: a icónica Torre Eiffel.

Na legenda da publicação, Bárbara escreveu simplesmente: «Adeus», acompanhada de uma série de imagens, onde posa junto ao famoso monumento francês. As fotos, que capturam a sua beleza e a deslumbrante paisagem parisiense, rapidamente conquistaram os fãs. Nos comentários, os elogios foram muitos, com seguidores a destacarem a sua beleza: «Sempre belíssima», «Gira», e «Princesa linda» foram apenas alguns dos comentários deixados pelos fãs.

A partilha de Bárbara Parada recebeu quase 5 mil «gostos» em pouco mais de uma hora, com destaque para a aprovação de algumas figuras públicas. António Bravo, finalista do «Big Brother 2021», não deixou de interagir com a publicação, e mostrou o seu apoio à ex-concorrente.

Bárbara Parada, que já fez história na edição atual do programa, continua a emocionar os fãs com os seus momentos e partilhas nas redes sociais.

