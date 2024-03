Bárbara Parada esclarece rumores: «Ridículo! Não acreditem...Tudo mentira»

Bárbara Parada, a segunda classificada do Big Brother- Desafio Final, esteve a responder a algumas perguntas dos fãs, na sua conta de Instagram. A ex-concorrente do reality Show respondeu à pergunta: "Bárbara sempre vai haver o café com o André?".

No vídeo, a segunda classificada brincou: «Ai André, estás a tirar-me protagonismo até no meu Instagram… como é que é possível imensas perguntas acerca do tal café com o André… culpa do Cláudio Ramos... Ainda só estive com o André depois de ter saído da gala, estive um bocadinho com ele no qual os fotógrafos nos tiraram fotografias, na boa. Depois capas de revista: Novo romance, Bárbara com jogo amor… opah ridículo! Não acreditem meus queridos».

E reforça: «Tudo mentira, tiraram fotografia eu quando tive pela primeira vez com o meu telemóvel, fizeram uma montagem com uma foto do André tipo novo amor, enfim… Ainda não tomei café com o Andrézinho, quero muito. Ele agora está no Norte, nós de vez em quando falamos. Somos amigos como já éramos. Ele é muito fixe. Não comecem com coisas meus maluquinhos».

A ex-concorrente do reality Show partilhou também um dos seus segredos que usou enquanto morava na casa mais vigiada do país.

Uma seguidora perguntou: "Para uma pessoa que gostaria de entrar, quais os conselhos que darias?". À qual Bárbara respondeu:

«A minha estratégia de jogo que foi a que levei para o 1° e 2° é efetivamente relativizar tudo o que eu conseguir e não me envolver tanto no jogo em si. Neste desafio final, chega a um ponto que estando lá naquela confusão toda é difícil conseguir relativizar tudo, mas acima de tudo é estar consciente da pessoa que eu sou e que tudo o que me possam acusar lá dentro é a nível de jogo. Portanto relativizem tudo!».

A acompanhar o vídeo, podemos ler: «Este sempre foi o meu “segredo” e sei que nem sempre é o melhor para o jogo em si, mas era o que eu queria para mim. Projeto futuro: Big Brother Academy vagas estão abertas!».